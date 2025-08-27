Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e: Zalimler mutlaka kaybedecek, rezil olup gidecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e: Zalimler mutlaka kaybedecek, rezil olup gidecekler

19:35 27/08/2025, Çarşamba
G: 27/08/2025, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdürdüğünü hatırlatan Erdoğan, "Binlerce yıllık tecrübelerimiz ışığında şu hakikati çok iyi biliyoruz: Kendilerini dev aynasında gören zalimler mutlaka kaybedecek, rezil olup gideceklerdir." dedi. Masumların kanlarını dökenlerin, döktükleri kanda boğulacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinlilerin hesabının eninde sonunda sorulacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda gerçekleştirilen ''Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni''ne katıldı.


27 Ağustos, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada gerçekleştirdiği konuşmada terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü soykırım saldırılarına değindi.

"Siyonist cinayet şebekesinin katliamlarına bu kadar şımarıkça devam edebilmesi hepimizi öfkelendiriyor." diyen Erdoğan, kendilerini dev aynasında gören zalimlerin mutlaka kaybedeceğini, rezil olup gideceklerini söyledi.


27 Ağustos, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yürekleri Türkiye için atan bu evlatlarımızın heyecanlarına ortak olmaktan ayrı bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıktık.

Tarih sayfalarına silinmez bir mürekkeple yazdığımız Malazgirt zaferimizin 954'ncü sene-i devriyesini gururla idrak ettik.

Biz ülkemizdeki tek parti zihniyetinin temsilcileri gibi tarihimizi 100 sene önceden başlatmıyoruz.

Tam tersine tarihimizin tamamını baş tacı ediyoruz.

Selçuklu ve Osmanlı ile Cumhuriyetimizi karşı karşıya getirmeye çalışan köksüzlere rağmen Anadolu'daki 1000 yıllık varlığımızın bütün aşamalarını sahipleniyoruz.

Siyonist cinayet şebekesinin katliamlarına bu kadar şımarıkça devam edebilmesi hepimizi öfkelendiriyor.

Binlerce yıllık tecrübelerimiz ışığında şu hakikati çok iyi biliyoruz: Kendilerini dev aynasında gören zalimler mutlaka kaybedecek, rezil olup gideceklerdir.

Masumların oluk oluk kanlarında hiç şüphe yok ki o kanları dökenler de boğulacaktır.

Her gün kameralar önünde kalleş kurşunların ve bombaların hedefi olan Filistinli kardeşlerimizin hesabı da eninde sonunda sorulacaktır.




