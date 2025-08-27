TBMM Başkanı Kurtulmuş Meclis'i Gazze için olağanüstü toplantıya çağırdı

CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP) ve Demokrat Parti'den (DP) oluşan muhalefet partileri, Meclis'in, Gazze'deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardımları ulaştırılmasının yolunu belirlemek için TBMM Başkanlığına dilekçe sundu.

Konuya ilişkin TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisini; İsrail’in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel duruma ilişkin TBMM’nin bilgilendirilmesi için Yürütmenin TBMM İçtüzüğünün 59’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki talebinin karşılanması amacıyla Anayasanın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğünün 7’nci maddeleri gereğince 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00’te olağanüstü toplantıya çağırmıştır. Bu kapsamda yapılacak Olağanüstü Toplantıda Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendirecektir" ifadeleri kullanıldı.