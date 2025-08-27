Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
TBMM Başkanı Kurtulmuş Meclis'i Gazze için olağanüstü toplantıya çağırdı

TBMM Başkanı Kurtulmuş Meclis'i Gazze için olağanüstü toplantıya çağırdı

18:2227/08/2025, Çarşamba
G: 27/08/2025, Çarşamba
AA
DHA
Sonraki haber
Yapılacak toplantıda Dışişleri Bakanı Fidan, Genel Kurul'u bilgilendirecek.
Yapılacak toplantıda Dışişleri Bakanı Fidan, Genel Kurul'u bilgilendirecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i, İsrail'in Gazze saldırısı, soykırım ve zulüm ile kıtlık politikalarına ilişkin bilgilendirilmesi için 29 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, yapılacak olağanüstü toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendireceği kaydedildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, muhalefet partilerinin, Gazze'deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardımları ulaştırılmasının yolunu belirlemek için genel görüşme talebi üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu 29 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı.

Muhalefet partileri dilekçe sundu

CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP) ve Demokrat Parti'den (DP) oluşan muhalefet partileri, Meclis'in, Gazze'deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardımları ulaştırılmasının yolunu belirlemek için TBMM Başkanlığına dilekçe sundu.

Dışişleri Bakanı Fidan, TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendirecek

Konuya ilişkin TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisini; İsrail’in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel duruma ilişkin TBMM’nin bilgilendirilmesi için Yürütmenin TBMM İçtüzüğünün 59’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki talebinin karşılanması amacıyla Anayasanın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğünün 7’nci maddeleri gereğince 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00’te olağanüstü toplantıya çağırmıştır. Bu kapsamda yapılacak Olağanüstü Toplantıda Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendirecektir" ifadeleri kullanıldı.



#Numan Kurtulmuş
#TBMM
#Gazze
#Olağanüstü Toplantı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Benfica-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Maç şifresiz kanalda mı? İşte yayın bilgileri