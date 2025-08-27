TBMM Başkanı Kurtulmuş Meclis'i Gazze için olağanüstü toplantıya çağırdı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i, İsrail'in Gazze saldırısı, soykırım ve zulüm ile kıtlık politikalarına ilişkin bilgilendirilmesi için 29 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, yapılacak olağanüstü toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendireceği kaydedildi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, muhalefet partilerinin, Gazze'deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardımları ulaştırılmasının yolunu belirlemek için genel görüşme talebi üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu 29 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı.
Muhalefet partileri dilekçe sundu
CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP) ve Demokrat Parti'den (DP) oluşan muhalefet partileri, Meclis'in, Gazze'deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardımları ulaştırılmasının yolunu belirlemek için TBMM Başkanlığına dilekçe sundu.
Dışişleri Bakanı Fidan, TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendirecek
"TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisini; İsrail’in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel duruma ilişkin TBMM’nin bilgilendirilmesi için Yürütmenin TBMM İçtüzüğünün 59’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki talebinin karşılanması amacıyla Anayasanın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğünün 7’nci maddeleri gereğince 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00’te olağanüstü toplantıya çağırmıştır. Bu kapsamda yapılacak Olağanüstü Toplantıda Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendirecektir" ifadeleri kullanıldı.