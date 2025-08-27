Operasyon sinyali YPG’yi panikletti: Terör örgütü Rakka'da tünel ağını genişletmeye başladı

Ahmed Şara yönetiminden rahatsız olan terör devleti İsrail , Suriye'ye yönelik saldırılarını genişletme çabası içerisinde.





Dürzileri kışkırtarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan Tel Aviv, bölgede geniş bir alanı halen işgal eden terör örgütü YPG'ye de desteğini sürdürüyor.





YPG savaşa mı hazırlanıyor?





Suriye Ordusu’nun Rakka ve Tabka hattında başlatabileceği operasyona karşı hazırlık yapan terör örgütü YPG, bölgede yeni tünel ağları inşa ediyor.





Son iki ayda hızlanan kazılarda yalnızca Rakka ’da 14 farklı tünel girişi belirlendi. Çalışmaların parklar, stadyum çevresi ve hatta bir hastanenin altına kadar yayıldığı bildirildi.









ABD araçlarıyla sevkiyat





Yerel kaynaklara göre örgüt, Amerikan yapımı iş makineleriyle hem yeni hatlar kazıyor hem de mevcut mevzilerini güçlendiriyor. Stratejik noktalara sevkiyatların da bu araçlarla yapıldığı belirtiliyor.





Bölgeye dair uydu görüntülerinde, girişlerin çadır ve brandalarla gizlenmeye çalışıldığı net şekilde görülüyor.









Bölge halkı tarafından kaydedilen görüntülerde, özellikle hastane çevresine açılan girişler dikkat çekiyor.













Erdoğan’dan sert mesaj





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Malazgirt'te yaptığı konuşmada, terör örgütü YPG’ye işaret ederek, "Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama gerek kalmaz. Yönünü Ankara ve Şam'a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşıranlar ise kaybedecektir." ifadelerini kullanmıştı.





Mazlum Abdi - Ahmed Şara





8 maddelik anlaşma imzalanmıştı





Suriye'de yeni yönetimin Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve terör örgütü ele başı Mazlum Abdi arasında, YPG'nin Suriye'ye ordusuna entegre edilmesini öngören 10 Mart'ta sekiz maddelik anlaşma imzalanmıştı.





Anlaşma ile Suriye'deki tüm etnik ve dini azınlıkların haklarını güvence altına alınıyordu. Ancak terör örgütü bu tarihten itibaren silah bırakmak yerine İsrail güdümünde Dürzi isyancılara destek vermiş ve Şam ile diyalog kanallarını kapatmıştı.







