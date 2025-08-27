Operasyon sinyali YPG’yi panikletti: Terör örgütü Rakka'da tünel ağını genişletmeye başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün verdiği "Kılıç kınından çıkarsa kaleme gerek kalmaz" mesajının ardından Rakka ve Tabka hattında olası Suriye Ordusu operasyonuna hazırlanan terör örgütü YPG, parkların ve stadyumların yanı sıra hastanelerin altına kadar uzanan yeni tüneller kazmaya başladı.
Dürzileri kışkırtarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan Tel Aviv, bölgede geniş bir alanı halen işgal eden terör örgütü YPG'ye de desteğini sürdürüyor.
YPG savaşa mı hazırlanıyor?
Suriye Ordusu’nun Rakka ve Tabka hattında başlatabileceği operasyona karşı hazırlık yapan terör örgütü YPG, bölgede yeni tünel ağları inşa ediyor.
ABD araçlarıyla sevkiyat
Yerel kaynaklara göre örgüt, Amerikan yapımı iş makineleriyle hem yeni hatlar kazıyor hem de mevcut mevzilerini güçlendiriyor. Stratejik noktalara sevkiyatların da bu araçlarla yapıldığı belirtiliyor.
Bölgeye dair uydu görüntülerinde, girişlerin çadır ve brandalarla gizlenmeye çalışıldığı net şekilde görülüyor.
Bölge halkı tarafından kaydedilen görüntülerde, özellikle hastane çevresine açılan girişler dikkat çekiyor.
Erdoğan’dan sert mesaj
8 maddelik anlaşma imzalanmıştı
Suriye'de yeni yönetimin Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve terör örgütü ele başı Mazlum Abdi arasında, YPG'nin Suriye'ye ordusuna entegre edilmesini öngören 10 Mart'ta sekiz maddelik anlaşma imzalanmıştı.
Anlaşma ile Suriye'deki tüm etnik ve dini azınlıkların haklarını güvence altına alınıyordu. Ancak terör örgütü bu tarihten itibaren silah bırakmak yerine İsrail güdümünde Dürzi isyancılara destek vermiş ve Şam ile diyalog kanallarını kapatmıştı.