Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te net mesaj: Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan Gazzeli Filistinli kardeşlerimi selamlıyorum. Milletimize Ahlat'tan dün seslendik. Bugün de Malazgirt'teyiz. Heyecanımıza ortak olan sizlere teşekkür ediyorum.





Dünyaya biz buradayız ve burada olacağız mesajını en güçlü şekilde verdiğimiz zaferimizin 954.yılı mübarek olsun.





Ahlat ve Malazgirt önlerindeki ilk akınlardan bugüne vatan için bayrak için millet ve ümmet için canlarını feda eden şehit ve gazilerimize rahmet niyaz ediyorum. Malazgirt'te düşmanı bozguna uğratan o güçlü irade bugün buradadır.





Malazgirt'te destan yazan kahramanların uğruna hayatlarını kaybettiği mukaddes değer işte buradadır. Anadolu'nun gönül harcını muhabbetle yoğuran kurucu irade buradadır.





Millet olarak 954 yıl önce Malazgirt Ovası'nda yazılan kahramanlık destanından aldığımız cesaretle istikbale yürüyoruz. Her türlü engele rağmen yeniden büyük ve güçlü Türkiye için çırpınıyoruz. Bekası söz konusu olduğunda boyun eğmeyen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Mazlum ve mağdurlarında umudu haline dönüşen bir ülkeye sahibiz.









"Gazze'nin hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz"





Filistin davasına her platformda sahip çıkan, İsrail'in alçak zulümleri karşısında Gazzeli kardeşlerini asla yalnız bırakmayan ülkemiz ve hükümetimiz var. Mektup diplomasisi, telefon görüşmeleri, uluslararası toplantılar, 102 bin tonu aşan yardımlarla Gazze'nin hakkını, hukukunu en güçlü şekilde savunuyoruz





Fitne duvarlarını yıkmak için başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede önemli mesafe kat ettik.Tüm kurumlarımız çalışmalarını bir kuyumcu titizliğiyle sürdürüyor. Kimin sürece alakasız gündemlerle süreci zehirleme gayretinde olduğu milletimiz tarafından not ediliyor. Ne yaparsa yapsınlar bu sefer başaramayacaklar.





"Yönünü Ankara ve Şam'a dönenler kazanacak"





Biz 86 milyon olarak tarihin kültürün inançlarımızın bir araya getirdiği büyük bir aileyiz. Hepimiz aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Rengini şehitlerimizin al kanından alan bu bayrak bizim. Bunu Irak'ta gördük, Suriye'de gördük, daha önce gönül coğrafyamızın birçok köşesinde gördük. Yarın da zulme uğrayanların eman yurdu yine Türkiye ve Türk milleti olacaktır.





Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara ve Şam'a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşıranlar ise kaybedecektir. Kılıç kınından çıkarsa kalema ve kelama yer kalmaz.





Türkler Araplar Kürtler olarak bu coğrafyada kıyamete kadar yana yana yaşayacağız. Terörün kanın gözyaşının ayrılığın karşısındaki her bir vatandaşlarımızdan destek olmasını bekliyorum. Komutanlarımızı Mehmetlerimizi hayırla yad ediyorum.







