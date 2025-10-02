Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs'ün fethinin 838’inci yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs'ün fethinin 838’inci yıl dönümü mesajı

2/10/2025, Perşembe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kudüs'ün fethinin 838’inci yıl dönümüne ilişkin mesajında "Hazreti Nebi’nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

Kudüs'ün Fethi'nin 838'inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi'yi ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum. Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz.

