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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kut’ül Amare' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kut’ül Amare' paylaşımı

15:5329/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kut’ül Amare' paylaşımı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kut’ül Amare' paylaşımı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Kut’ül Amare Zaferinin 109’uncu yılına özel paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, 'Kut’ül Amare Zaferimizin 109’uncu yıl dönümünde, çok zor şartlara ve türlü imkânsızlıklara rağmen destansı bir mücadele ortaya koyan, şanlı tarihimize unutulmayacak bir zafer kazandıran aziz şehitlerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum.' ifadelerine yer verdi.




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