Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kut’ül Amare' paylaşımı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, 'Kut’ül Amare Zaferimizin 109’uncu yıl dönümünde, çok zor şartlara ve türlü imkânsızlıklara rağmen destansı bir mücadele ortaya koyan, şanlı tarihimize unutulmayacak bir zafer kazandıran aziz şehitlerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum.' ifadelerine yer verdi.