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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lula da Silva'ya tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Lula da Silva'yı, Brezilya Devlet Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Lula da Silvaya tebrik telefonu
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva'yı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Brezilya Devlet Başkanlığına seçilen Lula da Silva'yı tebrik etti ve 1 Ocak'ta başlayacağı yeni görev döneminde kendisine başarılar diledi.

2010 yılında beraber "stratejik ortaklık" düzeyine çıkardıkları ikili ilişkilerin yeni dönemde daha da gelişeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Brezilya gibi G-20 üyesi iki büyük ülkenin sergileyeceği iş birliğinin küresel meydan okumalarla mücadele bakımından da istikamet belirleyici olduğunu ifade etti.

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