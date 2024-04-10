Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mehmetçiğe Ramazan Bayram'ı tebriği

Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi başındaki Mehmetçik'lerin
Ramazan Bayramı
’nı kutladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in telefonuyla askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Tüm komuta kademesindeki kardeşlerime, Mehmetçiklerimize özellikle en kalbi duygularla selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ve Ramazan Bayramı’nın tüm milletimize hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum."
dedi.
Terörle mücadele mesajı
Terörle mücadele mesajı
Erdoğan, bayram tebriği için gerçekleşen telefon görüşmesinde terörle mücadelede kararlılık mesajı da verdi.
“Bizler gerek Mehmetçik'lerimiz, gerek komuta kademesi hepsiyle teröristleri inşallah bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi yok edeceklerine inanıyoruz.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Gerek sınırda gerek sınır ötesinde bu mücadelemiz aynı şekilde devam edecektir. Tekrar bayramınızı tebrik ediyor ve en kısa zamanda buluşmak üzere sizleri Allah’a emanet ediyorum."
ifadelerini kullandı.
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27 dakika önce