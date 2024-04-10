Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mehmetçiğe Ramazan Bayram'ı tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının durdurulması ve bölgeye acil insani yardımların istenilen ölçüde gönderilmesi için gayretlerin artarak devam etmesi gerektiğini, İslam dünyasının bu konuda birlik içinde adımlar atmasının önemli olduğunu belirtti. Ayrıca iki lider görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.