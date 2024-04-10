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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mehmetçiğe Ramazan Bayram'ı tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görev başındaki mehmetçiğin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Erdoğan telefon görüşmesinde terörle mücadeleye ilişkin mesajlar da verdi. Terörle mücadelenin süreceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizler gerek mehmetçiklerimiz, gerek komuta kademesi hepsiyle teröristleri inşallah bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi yok edeceklerine inanıyoruz. Gerek sınırda gerek sınır ötesinde bu mücadelemiz aynı şekilde devam edecektir.” dedi.

16:05 - 10/04/2024 Çarşamba
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Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi başındaki Mehmetçik'lerin
Ramazan Bayramı
’nı kutladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in telefonuyla askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Tüm komuta kademesindeki kardeşlerime, Mehmetçiklerimize özellikle en kalbi duygularla selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ve Ramazan Bayramı’nın tüm milletimize hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum."
dedi.

Terörle mücadele mesajı


Erdoğan, bayram tebriği için gerçekleşen telefon görüşmesinde terörle mücadelede kararlılık mesajı da verdi.


“Bizler gerek Mehmetçik'lerimiz, gerek komuta kademesi hepsiyle teröristleri inşallah bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi yok edeceklerine inanıyoruz.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Gerek sınırda gerek sınır ötesinde bu mücadelemiz aynı şekilde devam edecektir. Tekrar bayramınızı tebrik ediyor ve en kısa zamanda buluşmak üzere sizleri Allah’a emanet ediyorum."
ifadelerini kullandı.



#Ramazan Bayramı
#Erdoğan
#asker
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