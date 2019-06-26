Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin referandum önerisine yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi için Japonya'ya hareket etmeden önce açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun parlamenter sisteme dönme çağrısına ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu, kendi söylüyor kendi dinliyor. Millet kararını verdi bu iş bitmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun (referandum çağrısı) bu ifadesiyle hareket edecek değiliz. Yola koyulduk, aynı kararlılıkla yola devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

G-20 dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 85'i, dünya ticaretinin yüzde 75'ini teşkil ediyor. Kaynak verimliliği ve deniz plastik çöpleri başlıkları G-20'nin bu seneki ajandasına yeni çalışma alanları olarak dahil edildi. Küresel Ekonomik İşbirliği'nde alınan kararlar tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Biz de ülke olarak G-20'deki tartışmalarına başından beri aktif bir şekilde katılıyoruz. Dünya ekonomisindeki temel risklerin bertaraf edilmesine ilişkin atacağımız adımların teşkil edilmesine çalışacağız.

"MÜLTECİLER MESELESİNİ G-20 GÜNDEMİNE TAŞIYACAĞIZ"

Biz Türkiye olarak ticaretin serbestleşmesine vurgu yaptık. Osaka'da da bunu güçlü bir şekilde vurgulayacağız. Küresel eşitsizlikler konusu toplantılar sırasında dönem başkanlığınca gündeme getirilecek. Özellikle kadınların işgücü piyasasına daha etkin katılımına yönelik görüşlerimizi paylaşacağız. Mülteciler meselesini G-20 çerçevesinde de gündeme taşıyoruz. Dünyada mülteciler konusunda en önemli bedeli ödeyen ülke Türkiye. Terör ve terörizmin finansmanının önlenmesi önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Terörle mücadelede ilkeli, tutarlı ve kararlı bir duruş sergilenmesinin altını bir kez daha çizeceğiz.

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"JAPON İMPARATORU VE BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde dijital dönüşüm ofisi kurarak önemli bir adımı attık. Ülkemizin bu alandaki vizyonunu diğer ülkelerle de paylaşma imkanını bulacağız. Sağlık, istihdam, tarım, sürdürülebilir kalkınma ve enerji dahil olmak üzere birçok farklı alanda görüşlerimizi dile getirme fırsatını bulacağız. G-20 liderler zirvesinin ardından 30 Haziran 2019 tarihinde Japonya'ya resmi ziyarette bulunacağım. Japon İmparatoru ve Başbakanı olmak üzere Üst düzey devlet adamlarıyla temaslarda bulunacağım. Japonya ile ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesini hedefleyen müzakerelerde artık sona yaklaştık. Anlaşmanın 2019 yılı içerisinde sonuçlandırılmasını planlıyoruz. Japon iş insanları ile bir araya geleceğim. Japon firmalarının ülkemizdeki yatırımların arttırılması imkanları da ele alacağız.

"ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KONULARI ELE ALACAĞIZ"

Usta fotoğrafçımız Ara Güler adına sergiler düzenliyoruz. Japonya ziyaretim vesilesiyle bu serginin Kiyoto'daki açılışını yapacağız. Japonya'da yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelip, hasret gidereceğiz. Japonya'nın ardından 2 Temmuz günü Çin'i ziyaret edeceğim. Pekin'de bir araya geleceğimiz Çin Devlet Başkanı ile ilgili bölgesel ve uluslararası konuları ele alacağız. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan yolların merkezinde bulunan Türkiye, Çin'le birlikte İpek Yolu'nun önemli ülkelerinden biridir. Çin'le güçlü bir diyaloğun sürdürülmesinde fayda görüyoruz. Bu ziyaretimin Japonya ve Çin'le ilişkilerimizin güçlendirilmesinde önemli katkıda bulunacağına inanıyorum.

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Dünya liderleriyle ikili görüşmelerimiz olacak. Heyetlerarası görüşmeler olacak. Bundan sonraki süreci nasıl geliştireceğiz, bunların da adımlarını atacağız.

"SAYIN TRUMP'TAN YAPTIRIM OLMAYACAĞI İZLENİMİ ALMADIM"

S-400'le ilgili bugüne kadar birçok kez gerek şahsım gerek ilgili arkadaşlarım Dışişleri, Savunma Bakanlığı bu konuda işin bittiğini, artık işin teslim süreci içerisinde olduğunu ifade ettik. Nedense bizim söylediklerimize pek inanılmıyor, bizim dışımızda söylenenler itibar görüyor. Şunu unutmayın Türkiye bir NATO ülkesidir. Amerika da bir NATO ülkesidir. NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa doğrusu bunu bilmiyorum. Amerika ile ortaklığımız bir stratejik ortaklık çerçevesinde yürütülmektedir. Sayın Trump'la yaptığım görüşmede doğrusu bu izlenimi almadım. Alt kademede birileri konuşuyor. Japonya'da bu konuyu tekrar ele alma fırsatımız olacak. B planı, C planı diyerek doğmamız çocuğa don biçme yoluna gitmeyelim. O bizde saklı kalsın, adeta çeyiz sandığındaki gibi. Zamanı gelince meydana çıkarırız.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU'NUN BU İFADESİYLE HAREKET EDECEK DEĞİLİZ"

Sayın Kılıçdaroğlu kendi söylüyor, kendi dinliyor. Yeni yönetim sistemine parlamento kararıyla mı girdik, yoksa AK Parti kendi verdiği kararla mı girdi, yoksa millete mi gittik.Bunun kararını milletimiz vermedi mi? Millet kararını verdi ve bu iş bitmiştir. Şu anda 1 yılı geride bıraktık. Eksisiyle, artısıyla her şey ortaya çıkıyor.Bundan sonraki süreçte nerelerde aksama varsa giderilerek yolumuza gideriz. Akşam yat, sabah kalk referandum dünyanın hiçbir yerinde böyle durum yok. Parlamenter sistemini denedik bizi nerelere getirdiğini biliyorsunuz. Çok bedeller ödedik, aynı bedeller ödemek istemiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesiyle hareket edecek diyoruz. Yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz.

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"ADALET BAKANLIĞI MÜRACAAT ÜZERİNE ADIMINI ATMIŞTIR"

Türkiye'de hangi kurum hangi şartlarla çalışacak bu yasalarla belirlenmiştir. Cezaevinde olanlarla görüşme hangi şartlarla müsaade edilir belirlenmiştir. Adalet Bakanlığı'na müracaat yapılmıştır ve böyle adım atılmıştır.Bununla ilgili olarak bakanlığımız hatta hatta ben daha ileri gidiyorum Milli İstihbarat Teşkilatı, bu çalışmaları yaparken kime nasıl izin vereceğini yasalara kayıtlı olarak bu adımları atar ve değerlendirmesini yapar. Kalkıp da muhalefetten şöyle ses geliyor,böyle ses geliyor buna bakmaz. Bakanlık müracaat üzerine adımını atmış kararını vermiştir.

"OSMAN ÖCALAN'LA İLGİLİ TRT KÜRDİ'DEKİ ARKADAŞLAR ADIMLARINI ATMIŞTIR"

Doğrusu ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Ancak TRT Kürdi'ye müracaat yapmışsa bunu da TRT'deki arkadaşlarım bilirler. Bu konuda arkadaşlarıma güveniyorum. TRT Kürdi'yi kurarken kimse bize 'Niye kurdunuz' demedi. TRT Kürdi'deki arkadaşlarımız hassasiyetleri göz önünde bulundurarak adımları atarlar ve buna göre de adımlarını atmışlardır.