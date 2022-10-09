Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener açıklaması: Meselenin takipçisi olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, müzenin İstanbul'a ve tüm sanatseverlere hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, "Modern tasarımı, merkezi konumu, en üst standartlardaki güvenlik donanımı ve estetik özellikleriyle İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, her açıdan şehrimize yakışan muhteşem bir eser oldu. Buraya ülkemizin 'Çağdaş sanat hafızası' desek herhalde yanlış bir tespitte bulunmuş olmayız." dedi.

Erdoğan, bugün sadece İstanbul'u kendi alanında marka ve cazibe merkezi olacak bir eserle buluşturmanın sevincini yaşamadıklarını dile getirerek, "Bugün bu güzel binada, aynı zamanda Türkiye'nin en modern sanat birikimini yeniden ihya etmenin gururunu da yüreğimizde hissediyoruz. Bu önemli eseri İstanbul'umuza ve ülkemize kazandıran Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitemizin değerli yöneticilerini, mimarından işçisine, herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Projeye verdikleri güçlü destek için Kültür ve Turizm Bakanlığımızı ayrıca kutluyorum." diye konuştu.

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İstanbul Resim ve Heykel Müzesinin Cumhuriyet tarihinin en köklü yapıları arasında yer aldığını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Müzenin kuruluşu bizzat Gazi Mustafa Kemal'in talimatları doğrultusunda 1937 senesinde Dolmabahçe veliaht dairesinde gerçekleştirilmişti. Veliaht dairesi çok uzun yıllar boyunca müze vasfıyla görevini gerçekten layıkıyla yerine getirdi. Ancak gerek kullanımdan gerekse zamanla oluşan yıpranmadan dolayı bina yetersiz kalmaya başladı. Binanın elverişsiz şartlarından dolayı müzede yer alan birbirinden kıymetli eserler de maalesef zarar görüyordu. 2011 yılında müzemizin bu sorunu dikkatimize ilk getirildiğinde, hemen gerekli talimatları verip, koleksiyonun Tophane'ye taşınmasını sağladık. Ardından aynı yıl bu antreponun çağdaş bir müze binasına dönüştürülmesi için çalışmaları başlattık. Bu çalışmayı da üniversitemiz mezunlarından uluslararası birçok prestijli ödülün sahibi Mimar Emre Arolat Beyefendi'yle beraber yürüttük."

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"Türkiye'nin en büyük sanat koleksiyonuna sahip"

Tüm aşamalarını bizzat takip ettikleri ve yakından ilgilendikleri İstanbul Resim ve Heykel Müzesinin inşaatının geçen yıl tamamlandığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnşaat sürecinde yıpranan, zarar gören eserlerin hepsini de elden geçirerek restorasyonlarını gerçekleştirdik. Modern tasarımı, merkezi konumu, en üst standartlardaki güvenlik donanımı ve estetik özellikleriyle İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, her açıdan şehrimize yakışan muhteşem bir eser oldu. Buraya ülkemizin 'Çağdaş sanat hafızası' desek herhalde yanlış bir tespitte bulunmuş olmayız. Diğer pek çok vasfının yanı sıra müzemiz, resim, heykel, seramik ve hat örnekleriyle Türkiye'nin en büyük sanat koleksiyonuna sahiptir.

1937'deki ilk sergide sadece 320 eser varken, bugün İstanbul Resim ve Heykel Müzesinin koleksiyonu 10 binin üzerine çıkmıştır. Müzemizde toplam 806 sanatçının 10 bin 666 eseri bulunuyor. Bugün sanatseverlerle buluşturduğumuz açılış koleksiyonunda ise 277 sanatçımızın 749 eserine yer veriliyor. Gerek binasıyla gerekse koleksiyonuyla İstanbul Resim ve Heykel Müzesinin önümüzdeki dönemde sadece İstanbulluların değil ülkemizin en önemli sanat destinasyonlarından biri olacağına inanıyorum."

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FOTOĞRAF 6 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu.

Ziyareti esnasında vatandaşlar ve turistler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.



Renkli görüntüler Cumhurbaşkanlığı Dijital Medya Twitter hesabından servis edildi.

Erdoğan buradaki incelemelerin ardından, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu. Bölgeyi gezen Erdoğan vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Renkli görüntüler Cumhurbaşkanlığı Dijital Medya Twitter hesabından servis edildi.







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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu eserin İstanbul'a, üniversiteye, kültür ve sanat camiasına kazandırılmasına vesile olan herkese tekrar teşekkür ederek, "Binlerce yıldır insanlık tarihinin en köklü medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir ülkede yaşıyoruz. İstanbul'un yanı sıra Hatay'dan Kayseri'ye, Ürgüp'ten Bursa'ya, Efes'ten Hattuşaş'a kadar ülkemizin dört bir tarafında farklı medeniyetlere beşiklik yapmış ören yerlerimiz, şehirlerimiz var." dedi.

MÜZİSYEN ONUR ŞENER CİNAYETİ

Erdoğan konuşmada müzisyen Onur Şener cinayetine değindi.

Konunun istismar edildiğini söyleyen Erdoğan, "Hunharca katledilen müzisyen kardeşimizi siyasetin malzemesi haline getirmek, böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir" dedi.

"Babasını kaybeden kız çocuğumuza, hayat arkadaşını kaybeden eşine yapılmış bir zulümdür" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Elbette tepkimizi göstereceğiz, faillerin hak ettiği cezayı alması için meselenin takipçisi olacağız."

FOTOĞRAF 10 Ankara’da eğlence mekanında sahneye çıkan Onur Şener’in, istekte bulunan şarkının sözlerin bilmediği için üç kişi tarafından dövülerek öldürülmesi büyük ses getirdi.



Çankaya ilçesinin Çayyolu semtindeki bir eğlence mekanına gelen grup, o sırada sahnede olan Müzisyen Onur Şener’den istek parça istedi. Şarkıyı bilmediğini belirten Şener ile tartışmaya başlayan grup, mekanının kapanmasının ardından işyerinden çıkan Onur Şener’e saldırdı. Hastaneye kaldırılan Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İki çocuk babası Şener'in katledilmesine meslektaşları sosyal medya hesaplarında tepki gösterdi.



Haluk Levent yaptığı paylaşımda \"İnanamıyorum! Onur' güzel kardeşim! Nasıl kıydılar sana! Hem de bir istek şarkı için! Nereye gidiyoruz belli değil, belli değil halimi\" dedi. \"İstediği şarkıyı bilmediği (bilse de söylemek zorunda mı o da ayrı!) için bir insanın hayatına vahşice son vermeyi nasıl bir ruh(lar) yapabilir!!! Bu korkunç suçun cezası aynı korkunçlukta büyük olmalı… Çok üzücü, çok düşündürücü… Ahhh ki ah, çok üzgünüm…\" diyen Soner Arıca, Twitter hesabından üzüntüsünü dile getirdi. Demet Sağıroğlu, Onur Şener'in ölüm haberine üzerine \"Yine yeteneksiz cahiller tırnağı dahi edemeyecekleri bir müzisyene kıymışlar. Nur içinde yatsın. Ailesine sonsuz sabır dilerim\" ifadelerini kullandı. Şarkıcı Gülben Ergen ise \"İstedikleri şarkı söylenmedi diye gencecik bir müzisyen arkadaşımız öldürüldü. İki çocuk babası Onur Şener’in acısını yüreğimin en derinlerinde hissediyor ve lanetliyorum ona kıyan zihniyeti!\" dedi. Ankara'da "istek şarkı" cinayeti: Müzisyen Onur Şener hayatını kaybetti Çayyolu'ndaki bir eğlence yerinde üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'i ağır yaraladı. Şener, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İstek şarkının sözlerini bilmediği için dövülerek öldürülen müzisyen Onur Şener'in ölümüne sanatçılardan mesaj yağdı.

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