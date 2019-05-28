Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyine düzenlenen 'Pençe operasyonu' ile ilgili mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk'a operasyon başlatan Mehmetçik için mesaj yayınladı. Erdoğan, "Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.
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PKK hedefleri, Derecik'ten ateş destek vasıtaları ile vuruluyor
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Hakurk'a 'pençe' Kandil'e uzanabilir
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Atak destekli hava ve kara harekatı ile Hakurk'a 'Pençe' operasyonu
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Akar ve komutanlar operasyonu Harekat Merkezi'nden yönetti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Hakurk'ta başlatılan operasyonu Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden yönetti.
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Hakurk'a hava harekatı: Komandolar bölgeye intikal etti
Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik harekat başlatıldığı bildirildi. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor. Atak helikopterlerinin desteğiyle devam eden harekatla Hakurk'taki mağara ve sığınakların imhası, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.
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TSK tarafından Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara 'Pençe' harekatı başlatıldı. Atak helikopterlerinin desteğiyle devam eden harekatla Hakurk'taki mağara ve sığınakların imhası, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019 öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00'de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekât başlatılmıştır. Operasyon ATAK helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu harekât ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır denildi.
YORUM KAYDET PAYLAŞ TSK tarafından Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara harekat başlatıldı. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Operasyon Planı çerçevesinde dün öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere atışlar yapıldığı bildirildi.
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
TSK'dan Hakurk'a hem karadan hem havadan 'Pençe' harekatı
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine karadan ve havadan operasyon başlatıldığını bildirdi.