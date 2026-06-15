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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı

10:3715/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da KADES ihbarına giden ve burada silahlı saldırıda yaralanan, ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Tayfun Baş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KADES ihbarına gittiği esnada silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Tayfun Baş'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.



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