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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan soykırım açıklaması: Uluslararası toplum harekete geçmelidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanlığının Uluslararası Holokost’u Anma Günü dolayısıyla hayata geçirdiği internet sitesinde video mesaj yayımladı. Erdoğan, "Holokost, Bosna, Ruanda, Kamboçya gibi trajedilerin tekerrür etmemesi için uluslararası toplum harekete geçmelidir. Bilhassa dijital platformların ve basın-yayın organlarının da etkisiyle artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık 'dur' denilmelidir" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığı iş birliğinde, dünyada geçmişte yaşanan bütün soykırımları hatırlayıp kurbanları anmak ve benzer acıların yaşanmaması için uluslararası topluma 'barış' sorumluluğunu hatırlatmak amacıyla hazırlanan 'weremember.gov.tr' adlı internet sitesi, Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Holokost’u Anma Günü olarak kabul edilen 27 Ocak’ta açıldı.

İngilizce olarak yayına başlayan sitede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı da yer aldı.

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'IRKÇI TERÖR, GÜVENLİK TEHDİDİNE DÖNÜŞTÜ'

İnsanlık olarak zor bir dönemden geçildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla beraber ırkçılık virüsünün de giderek yaygınlaştığını ifade etti. Cami, sinagog ve kilise gibi ibadethanelere yönelik şiddet eylemlerinde çok ciddi artış yaşandığına işaret eden Erdoğan, etnik kimliği, dini, dili, dış görünüşü farklı olan toplum kesimlerine yönelik nefret suçlarının günden güne tırmandığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ırkçı terörün bugün toplumsal barışı ve insanların bir arada yaşama iradesini dinamitleyen bir güvenlik tehdidine dönüştüğünü vurgulayarak, "Oysa geride bıraktığımız asırda meydana gelen elim hadiseler, ırkçı ideolojilerin ne tür acılara yol açabileceğini göstermiştir. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği Holokost, Bosna, Ruanda ve Kamboçya soykırımlarının işaretleri, bu katliamlardan çok önce, sistematik ayrımcılık, ötekileştirme ve artan nefret söylemleriyle kendini belli etmiştir. Bu soykırımlardan her biri, uluslararası topluma sorumluluğunu hatırlatan canlı birer örnektir" dedi.

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'NEFRET SÖYLEMLERİYLE MÜCADELE, İNSANLIĞIN ORTAK VAZİFESİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nefret söylemleriyle mücadelenin, sadece mağdurların değil, insanlık olarak herkesin ortak vazifesi olduğunu belirterek, "Bu, ahlaki bir tavrın ötesinde, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine göre de ahdi bir yükümlülüktür. Milletlerarası örgütlerin, hükümetlerin, medyanın, siyasetçilerin, sivil toplumun, dini grupların ve kanaat önderlerinin her birinin bu kapsamda üstlenmesi gereken önemli roller bulunuyor" diye konuştu.

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'ÜLKEMİZE SIĞINAN HERKESE SAHİP ÇIKTIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asırlardır farklılıkları barış içinde bir arada yaşatan ülke olarak, başta Medeniyetler İttifakı girişimi olmak üzere üyesi oldukları uluslararası platformlarda bu yönde çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

  • Uyguladıkları açık kapı politikasıyla inancı, dili, kökeni ne olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye’ye sığınan herkese sahip çıktıklarını anlatan Erdoğan, "Holokost, Bosna, Ruanda, Kamboçya gibi trajedilerin tekerrür etmemesi için uluslararası toplum harekete geçmelidir. Bilhassa dijital platformların ve basın-yayın organlarının da etkisiyle artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık 'dur' denilmelidir" ifadesini kullandı.

'İNSANLIĞA KARŞI SUÇLARIN YAŞANMAYACAĞI BİR GELECEK'

Dışişleri Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı öncülüğünde hayata geçen bu projeyi, nefret suçlarıyla mücadeleye yapılmış anlamlı bir katkı olarak değerlendirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vesileyle soykırım kurbanlarının hatıralarını saygıyla anıyor, her türlü ayrımcılığın son bulacağı, insanlığa karşı suçların yaşanmayacağı bir gelecek temenni ediyorum" dedi.

  • 'weremember.gov.tr' adlı internet sitesinde, Holokost, Ruanda, Srebrenica, Kamboçya gibi soykırımlarda yaşananlar bilgi, belge ve görsellerle anlatılacak. Holokost kurbanı Yahudi ve Roman temsilcilerinin mesajlarına yer verilecek sitede, soykırım hakkında yayınlanmış makale, kitap gibi kaynaklara da ulaşılabilecek.

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