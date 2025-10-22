Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı Tarık'a TOGG hediyesi

20:0822/10/2025, Çarşamba
DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık’a Anadolu kırmızısı renginde Togg T10X hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunun üçüncü durağı olan Umman'da temasları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki görüşmelerinin ardından Umman Sultanı Heysem bin Tarık’a Togg T10X hediye etti.

Umman Sultanı, Anadolu kırmızısı rengindeki Togg'u inceleyerek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan bilgi aldı.

İki lider daha sonra birlikte fotoğraf çektirdi.



#Togg
#T10X
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Umman Sultanı
#Heysem bin Tarık
