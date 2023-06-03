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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlaması dolayısıyla Amasya'da 7 pare top atışı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yemin etmesinin ardından Amasya'da 7 pare top atışı gerçekleştirildi.

18:03 . 3/06/2023 Cumartesi
AA
Amasya

Amasya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yemin etmesinin ardından Amasya'da 7 pare top atışı gerçekleştirildi.


Amasya Valiliği ve Amasya Belediyesinin aldığı ortak kararla, TBMM'deki yemin töreninin ardından, tarihi Harşene Kalesi'nde 1,5 asırdır kullanılan topla 7 pare atış yapıldı.


Amasya Valisi Mustafa Masatlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Aziz milletimizin büyük teveccühü ile üçüncü kez cumhurbaşkanlığı makamına seçilen Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi TBMM'de yemin ederek görevine başlamıştır. Türkiye Yüzyılı ülkemize, milletimize ve tüm dünya mazlumlarına hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılı başladı."
ifadesini kullandı.



#Amasya
#Recep Tayyip Erdoğan
#TBMM
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