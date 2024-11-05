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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' dediği iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' dediği iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama

Semih Bozkuş
23:015/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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İletişim Başkanlığı (Foto: Arşiv)
İletişim Başkanlığı (Foto: Arşiv)

Gün içerisinde bazı sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak" dediği öne sürüldü. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddiaları yalanlayarak söz konusu ifadeleri bir köşe yazarına ait olduğunu belirtti.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir yalan tezgahı daha çöktü.

Gün içerisinde bazı hesaplar tarafından yapılan paylaşımlarda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın yaptığı bir açıklamada, "
Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum.
" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

"İfadeler bir köşe yazarına ait"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)
, iddiaları yalanlayarak söz konusu ifadeleri bir köşe yazarına ait olduğunu belirtti.
DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum." ifadelerinin, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıymış gibi servis edildiği belirlenmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur. Bahse konu ifadeler, bir köşe yazarına ait ifadelerdir."




#İletişim Başkanlığı
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan

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