Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' dediği iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama

Gün içerisinde bazı sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak" dediği öne sürüldü. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddiaları yalanlayarak söz konusu ifadeleri bir köşe yazarına ait olduğunu belirtti.
Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir yalan tezgahı daha çöktü.
"İfadeler bir köşe yazarına ait"
"Bazı sosyal medya hesaplarında, "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum." ifadelerinin, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıymış gibi servis edildiği belirlenmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur. Bahse konu ifadeler, bir köşe yazarına ait ifadelerdir."