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İletişim Başkanlığından 'Sudan'dan domuz eti ithalatı yapıldığı' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığından 'Sudan'dan domuz eti ithalatı yapıldığı' iddiasına yalanlama

Semih Bozkuş
23:439/10/2024, Çarşamba
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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İletişim Başkanlığı
İletişim Başkanlığı

'Sudan'dan domuz eti ithalatı yapıldığı' iddiası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce (DMM) yalanlandı. DMM'den yapılan açıklamada tüm dünyada ticarete konu olan malların "Armonize Sistem (GTP)" adı verilen sistemle tanımlanıp, kodlandığı belirtildi. 24 Aralık 2017'de imzalanan ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan Sudan ile Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nda binlerce GTP bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Ülkemizin geçmiş yıllar ithalat verileri incelendiğinde, Sudan'dan 02.06 GTP'de sayılan hayvanların yenilen sakatatlarını ithal etmediği görülecektir." denildi. Öte yandan Sudan'ın dünyadaki hiçbir ülkeye domuz eti veya sakatatı ihracatının bulunmadığı da ifade edildi.

Bugün bazı basın ve yayın organlarınca Türkiye'nin Sudan'dan 'domuz eti ithal ettiği' ileri sürüldü.

Bazı sosyal medya hesaplarından da paylaşılarak algı operasyonu haline getirilen iddia Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında yer alan "Sudan'dan domuz eti ithalatı yapıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sakatatlara "02.06 nolu GTP" sınıflandırması

DMM tarafından yapılan ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, tüm dünyada ticarete konu olan malların "Armonize Sistem (GTP)" adı verilen sistemle tanımlanıp, kodlandığı belirtildi.

Bu sistem çerçevesinde, sığır, koyun ve keçi sakatatlarının yanı sıra diğer hayvanların sakatatlarının "02.06 nolu GTP" altında sınıflandırıldığı ifade edilen açıklamada, ticarete konu tüm ürünlerin bir gümrük pozisyonu ile sınıflandırıldığı ve tüm anlaşmaların, ticarete konu olsun olmasın, tüm ürünlerle ilgili değerlendirmeleri içerdiği aktarıldı.

"Sudan dünyadaki hiçbir ülkeye domuz eti ihraç etmemektedir"

Açıklamada, 24 Aralık 2017'de imzalanan ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan Sudan ile Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nda binlerce GTP bulunduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası sınıflandırmadan aktarılan GTP'lerin anlaşmalar içerisinde bulunması, bu ürünlerin tamamında ticaret yapılacağı anlamına gelmemektedir. Ülkemizin geçmiş yıllar ithalat verileri incelendiğinde, Sudan'dan 02.06 GTP'de sayılan hayvanların yenilen sakatatlarını ithal etmediği görülecektir. Diğer taraftan, uluslararası ticaret istatistikleri incelendiğinde Sudan'ın dünyadaki herhangi bir ülkeye domuz eti veya sakatatı ihracatının da bulunmadığı görülmektedir. Sudan, yüzölçümü bakımından dünyanın 15'inci, Afrika'nın ise üçüncü büyük ülkesi olup, 'hem Afrika hem Arap ülkesi' olarak nitelendirilmektedir. Aynı zamanda COMESA (Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı) ve Arap Ligi üyeliği sayesinde firmalarımız için Afrika ve Arap pazarına da açılan önemli bir kapı durumundadır. Anlaşma'nın tam olarak uygulanmasıyla birlikte tüm tarife satırlarının yüzde 87'sini kapsayan geniş yelpazedeki tarım ve sanayi ürünlerimiz, 47 milyonluk Sudan pazarına en avantajlı giriş koşullarından yararlanma imkanı elde edecek, aynı zamanda Afrika için de ülkemize önemli fırsatlar ortaya çıkaracaktır."




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#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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