FETÖ'nün 'Yurtta Sulh Konseyi' iddialarına İletişim Başkanlığından yalanlama

Yargıtay’ın kararında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından oluşturulan cunta yapılanması niteliğindeki 'Yurtta Sulh Konseyi' adı kullanılarak gerçekleştirildiği ve bunda da herhangi bir ihtilaf bulunmadığına dikkat çekilerek, "

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.