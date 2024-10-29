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FETÖ'nün 'Yurtta Sulh Konseyi' iddialarına İletişim Başkanlığından yalanlama

FETÖ'nün 'Yurtta Sulh Konseyi' iddialarına İletişim Başkanlığından yalanlama

Semih Bozkuş
00:2629/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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İletişim Başkanlığı
İletişim Başkanlığı

FETÖ'nün propaganda hesapları tarafından sosyal medyada, "Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin Genelkurmay Çatı Davasında verdiği karara göre, 'Yurtta Sulh Konseyi' yokmuş." iddiası ortaya atıldı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) yaptığı açıklama ile söz konusu iddiayı yalanladı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin Genelkurmay Çatı Davasında verdiği kararın gerekçesinde 'Yurtta Sulh Konseyi'ne ilişkin tespitlerde bulunulduğu belirtilerek, örgüt üyelerinin söz konusu cunta yapılanmasıyla 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunduğu kaydedildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)
, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "'Yurtta Sulh Konseyi' yokmuş" iddialarını yalanladı.
Sosyal medyada FETÖ iltisaklı propaganda hesaplarında, "
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin Genelkurmay Çatı Davasında verdiği karar neticesinde 'Yurtta Sulh Konseyi' olmadığına hükmettiği
" ileri sürüldü.

FETÖ'nün kendini aklamak adına yaptığı bu girişime ilişkin açıklamada bulunan DMM, örgütün kirli tezgahını çökerterek gözler önüne serdi.

"Örgüt liderlerinden gerekli mesajı alıp darbe bildirisi yayınladılar"

Başkanlığın X hesabından yapılan açıklamada söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilerek, "
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin Genelkurmay Çatı Davasında verdiği kararın gerekçesinde 'Yurtta Sulh Konseyi'ne ilişkin tespitlerde bulunulmuştur.
" denildi.
Söz konusu kararda, "
örgüt liderinin ezoterik bir dil kullanarak yaptığı konuşmadan gerekli mesajı alan örgüt üyelerinin kendilerini 'Yurtta Sulh Konseyi' olarak adlandırdıkları ve 15 Temmuz 2016'da bu isim altında darbe bildirisi yayımlayarak silahlı darbe teşebbüsünde bulundukları anlaşılmıştır
" tespitine yer verildiği kaydedildi.

"Darbe girişimi FETÖ'nün cunta yapılanmasıyla gerçekleşti"

Yargıtay’ın kararında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından oluşturulan cunta yapılanması niteliğindeki 'Yurtta Sulh Konseyi' adı kullanılarak gerçekleştirildiği ve bunda da herhangi bir ihtilaf bulunmadığına dikkat çekilerek, "
Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.
" denildi.



#FETÖ
#Yurtta Sulh Konseyi
#İletişim Başkanlığı

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