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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Irak' çıkışı Yunanistan'da büyük ses getirdi: Türkiye savaşa hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada dile getirdiği 'Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi bu yaz çözüme kavuşturmuş olacağız' sözleri dış basında ses getirirken Yunan gazeteleri ise manşetlerine taşıdığı yorumlarla dikkat çekti.

10:43 - 5/03/2024 Salı
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Foto/arşiv
Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörle mücadele sınırlarımızın içinde ve dışında engellere aldırmadan kararlıkla devam ettiriyoruz. Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi bu yaz çözüme kavuşturmuş olacağız' dedi.


Erdoğan'ın sözleri komşu Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı.


'KUZEY IRAK'A OPERASYON YAPACAK'


Hürriyet'in dış basından derlediği bilgilere göre;
Proto Thema 'Erdoğan, Kuzey Irak'a askeri operasyon yapacağını duyurdu' manşeti ile çıktı.

Haberde 'Erdoğan, askeri operasyonların tırmandırılacağının habercisi olarak yorumlanan bir açıklama yaptı. Özellikle Türkiye'nin Irak'taki PKK teröristlerinin etrafındaki kordonu sıkılaştıracağını ve sorunun bu yaz nihayet çözüleceğini açıkça belirtti' denildi.



'KABUS YAŞATACAĞIZ'


Kathimerini 'Erdoğan: Sınırlarımızda terör devleti kurmak isteyenlere kabus yaşatacağız' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Ethnos Erdoğan'ın 'Türkiye kendi sınırlarıyla sınırlı değil, kalbi her yerde atıyor' sözünü öne çıkardı.


'TÜRKİYE SAVAŞA HAZIR'


In.gr 'Türkiye savaşa hazır. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Irak'la olan sınır sorunlarının nihayet bu yaz çözüleceğini söyledi' dedi.

Haberde 'Başkent Ankara'da kabine toplantısı sonrasında konuşan Recep Tayyip Erdoğan, ağırlıklı olarak PKK'ya atıfta bulunarak, 'Güney sınırında terör oluşumuyla Türkiye Cumhuriyeti'ne diz çöktürebileceğini düşünenlere yeni kabuslar getirmeye hazırız.' dedi' ifadesine yer verildi.


Apa 'Ankara, Türkiye'yi hedef almak için terörü kullananlara 'yeni kabuslar' yaşatmaya hazır' manşetini attı.

Bugün Ankara'da gerçekleşecek Erdoğan - Abbas zirvesini manşetine taşıyan CNA Gazze'ye yardım ulaştırmanın görüşmenin ana maddesi olacağını yazdı


İSRAİL BASINI ANKARA'DAKİ ZİRVEYİ YAZDI


Görüşme İsrail basınında da geniş yer buldu. Jerusalem Post 'Diplomatik kaynak, Erdoğan ve Abbas'ın Gazze'deki son gelişmelerin yanı sıra Batı Şeria'daki durumu da görüşeceğini söyledi' dedi.


Times of Israel 'Abbas, Ergdoğan ile İsrail-Hamas Savaşı, Filistin Uzlaşma ile görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edecek' dedi.




#Erdoğan
#Irak
#Savaş
#Yunanistan
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