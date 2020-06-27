Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan gençlere YKS morali

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün ve yarın yapılacak YKS öncesinde video konferans yöntemiyle gençlerle buluştu. Burslardan sosyal medya kullanımına, YKS’den iş, istihdam ve pandemiye kadar birçok konuya değinildi. Erdoğan’ın gençlerle buluşmasında 7 bölgeden 7 gencin sorularına verdiği cevaplar ve öne çıkanlar şöyle:

YKS de pek çok sınavımız gibi tarihi önceden belirlenmiş, pandemi sürecinde bir belirsiz dönem geçirilmiş ve belirsizliğin ortadan kaldırılması için uzun zaman önce kesinleştirilmiş bir tarih söz konusu. Sınav tarihi 27-28 Haziran olarak belirlendi. Böylece ilk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerin gereksiz yere yaklaşık bir ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi. O nedenle bu konuda ben sınava ve geleceklerine odaklanmalarını her birini kendi çocukarımdan ayırmadığım yavrularımdan diliyorum. Sınava en yakın tarihte yapılması en doğrusuydu. Turizm sezonu etkisinin olduğu iddiası spekülasyon.

KREDİ VE BURSLARI HER YIL ARTTIRIYORUZ

Göreve geldiğimizden bu yana burs ve kredi rakamlarını her yıl artırıyoruz. Tabii biz göreve geldiğimizde öğrenci harcı diye bir durum vardı. Onları da ne yaptık? Kaldırdık. Artık böyle bir durum söz konusu değil. Barınmaya gelince. Burada da çok önemli projeler hayata geçirdik. 2021 sonuna kadar 72 bin yeni yurt yatağı daha hizmete sunulacak.

HER GENCİMİZE İŞ

Tabii iş bulma noktasında dünyanın hiçbir yerinde üniversite mezunları hemen kamuda işe alınsın diye bir durum söz konusu değil. Asıl iş, istihdam konusu özel sektördedir. Kamunun görevi bunun önünü açmaktır. Üretmek, yüksek teknoloji sağlamak, iş alanları oluşturmak isteyenlere ön açmaktır.

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Koronavirüs sürecinde meslek liselerinin verdiği destek büyük. Meslek liseleri de bizim evladımız. İnsan evlatlarını birbirinden ayırabilir mi? İmam Hatip ne ise Meslek Liseli de öyle. Benim İmam Hatip’i çok dile getirmemin nedeni 28 Şubat sürecinde bir kasıtlı ön kesme gayreti olması ve binlerce gencin mağdur edilmesiydi.

SOSYAL MEDYAYA YASAL ÇERÇEVE

Sosyal medya gerçeğine sırtımızı dönecek, gözümüzü kapatacak değiliz. Öyle olsaydı aktif olarak kullanmazdık. Zaten 16 milyonun üzerindeki takipçi sayımla ülkemde en fazla takipçiye sahip hesabımız olduğunu da hatırlatırız. Bizim burada itiraz ettiğimiz hukuksuzca, yalana, iftiraya, kişisel haklara saldırıya meydan verilmesi ve bunun hesap verilebilirliği için Türkiye’de ofis açmaktan kaçan mecralaradır. Her vatandaşımızın ve kurumumuzun tıpkı gerçek hayattaki gibi sosyal medyada da itibarlarını koruma hakları olmalıdır. Bu konuda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlığındayız. Cumhurbaşkanı olarak benim görevim bu platformları yasal çerçeveler içinde güvenli bir hale getirmek.

Gençlerle türkü söyledi

Erdoğan, gençlerle gerçekleştirdiği buluşmada Diyarbakır'dan bağlanan ekiple türkü söyledi. Soruların ardından Diyarbakır'dan bağlanan Ozan Ferhat Aktaş’la sohbet eden Erdoğan, öğrenciden saz çalmasını istedi. Bunun üzerine sazını eline alan genç, kendisine eşlik eden arkadaşlarıyla 'Fincanın Etrafı Yeşil' türküsünü seslendirdi. Erdoğan da türkü sırasında öğrenciye eşlik etti.

İstanbul’da ilk cuma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı. Erdoğan, koronavirüsüne karşı alınan önlemler sonrasında İstanbul’da ilk defa cemaatle Cuma namazını Üsküdar Çengelköy’deki Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı. Namazın ardından sosyal mesafe kuralına dikkat eden Cumhurbaşkanı Erdoğan camide vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan ve yanındakilerin cami çıkışında maske taktığı görüldü. Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü’ne geçti.

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El ele kol kola etkinlikler endişe verici

Erdoğan, Türkiye’nin salgınla mücadelede dünyaya örnek bir mücadele yürüttüklerini belirterek, “Salgın sürecini en şeffaf yürüten ülkelerden biriyiz. Büyüklerimizi salgından korumak için önce 20 sonra 18 yaş altı gençlerimize uzun süre kısıtlama uyguladık. Büyüklerimiz ve kronik hastalarımızla birlikte kurallara uymaya devam edeceğiz. Temizlik, maske ve mesafe ilkelerine sıkı sıkıya uyulmalı. Birçok yerde, mesire yerlerinde, piknik alanlarında kurallara dikkat edilmiyor hatta el ele, kol kola çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bu etkinlikler bize ciddi manada endişe veriyor. Henüz istediğimiz seviyeye düşmemiş olması dikkat ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor. Bu konuda en büyük görev gençlerimize düşüyor” dedi.

Miçotakis’le görüştü

Erdoğan, Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le telefonda görüştü. Görüşmede, turizm, güvenlik ve ekonomi alanlarında iş birliğinin yanısıra ikili ilişkiler ele alındı. Kovid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konuların da değerlendirildiği görüşmede, iletişim kanallarının açık tutulmasında mutabık kalındı.

OYNAT 02:29 Kütüphane'de gençlerle Erdoğan'ın dikkat çeken diyaloğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu'nda Merkezefendi Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret edip, gençlerle sohbet etti. Kütüphanede bulunan gençler evde ders çalışamadıklarını söyleyerek sürekli kütüphaneye geldiklerini ve çoğu zaman boş yer bulabilmek için 5 saat beklediklerini söylediler.. BiP'te paylaş

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