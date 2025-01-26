Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan tüm Türkiye’yi bir bütün olarak kucaklayacağız. Etnik ayrımcılığa, taassuba, dil, kültür, köken, yaşam tarzı ayrımcılığına prim vermeyecek, milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız” dedi. Erdoğan, Nur Tatar Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi’ne katıldı.





BUGÜNE DEĞİL GELECEĞE ODAKLANIYORUZ

Gönüller yaparak, kalpleri fethederek, insanların aklına ve yüreğine hitap ederek Van’daki çalışmaları yürüteceklerini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu: “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan tüm Türkiye’yi bir bütün olarak kucaklayacağız. Etnik ayrımcılığa, taassuba, dil, kültür, köken, yaşam tarzı ayrımcılığına prim vermeyecek, milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız. Şunu lütfen aklınızdan çıkarmayınız. Milletimizin yegane umudu olarak uzun ince bir yoldayız. Şu ana kadar yaptıklarımız elbette önemlidir ancak yeterli değildir. Biz, günü kurtarmaya değil, geleceğe odaklanıyoruz. Biz, çeyrek asırlık, yarım asırlık projeksiyonlarla hareket ediyoruz. Biz, ham hayallerin değil, yüzyıllardır özlemini çektiğimiz büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz. Bin yıllık mirasın, yüzyıllık ufkun rehberliğinde süreçleri yönetiyoruz.”





HEDEF EN AZ YÜZDE 50 OY

Muhalefet partileri gibi kabahati, eksiği, hatayı başkasında özellikle de millette arayan bir anlayışa sahip olmadıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Rakamları eğip bükmek, tabiri caizse kırk dereden su getirerek çeşitli analizler üretmek bize ve AK Parti’ye asla yakışmaz. Bizim hedefimiz, partimizin oy oranını yüzde 50’nin altına düşürmemektir. Bizim hedefimiz 81 vilayetimizin tamamında, 922 ilçemizin her birinde seçimlerde ipi göğüslemektir. Bu hedeflerin uzağında kalan her neticenin muhasebe ve murakabesini cesaretle yapmak boynumuzun borcudur. Bu anlayışla buraya dikkat edelim, 2014’te kazandığımız 18 büyükşehir, 30 il ve 592 ilçe belediyesinden 2019’da 15 büyükşehir, 24 il ve 535 ilçe belediyesine, 2024’te 12 büyükşehir, 12 il ve 356 ilçe belediyesine nasıl gelindiğini sorgulamazsak bir sonraki seçimde daha büyük sıkıntıyla karşılaşırız.”





TÜRKİYE’YE ÇOK VAKİT KAYBETTİRDİLER

Türkiye’nin daha önce iç meselelerle oyalandığını belirten Erdoğan “Kimi zaman kimlik siyasetiyle, kimi zaman mezhep ve meşrep tahrikiyle aramıza tuğlası nefret ve husumet olan duvarları ördüler. Böylece Türkiye’ye epeyce vakit kaybettirdiler. Türkiye’nin kalkınma iradesini sekteye uğrattılar. Türkiye’yi bölgesel ve küresel gelişmelerin dışında tuttular. Sadece milletimin fertleri içinde değil, gönül ve kültür coğrafyamızdaki yüz milyonlarca kardeşimizle de aramızı açmaya kalktılar. Biz kaybettikçe onlar kazandı. Biz zayıfladıkça onlar güçlendi. Biz yarıştan koptukça onlar hızlandı. Bir daha aynı tecrübeleri bu ülkeye ve millete yaşatmamakta kararlıyız. İç tartışmalarla, iç kavgalarla Türkiye’nin vaktini ve enerjisini heba ettiler ama bu sefer emellerine ulaşamayacaklar” dedi.





BİRİZ, BERABERİZ, KARDEŞİZ

Üzerlerinde büyük emanet taşıdıklarını belirten Erdoğan, 85 milyonun kendilerinden ne istediğini, beklediğini, talep ettiğini çok iyi bildiklerini söyledi. Şimdiye kadar hep milletin çizdiği rotada siyaset yaptıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Milletimize mahcup olacak, milletimizi sıkıntıya sokacak, milletimiz karşısında başımızı öne eğecek hiçbir işe tevessül etmedik. Demokrasiden, hukuktan ve meşruiyet zemininden asla ayrılmadık. Güvenlik ve özgürlük dengesini gözeterek ne güvenlik için demokrasiyi feda ettik, ne de aksi bir duruma izin verdik. Bu çizgimizi inşallah bundan sonra da muhafaza edeceğiz. Biz bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden 85 milyonu kardeşçe yaşatmanın, muhabbetle kucaklaştırmanın mücadelesini vereceğiz.”





MÜZİK YAYINI YAPILMADI

Kongrede, Kartalkaya’daki otel yangını nedeniyle müzik yayını yapılmadı, hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okundu. Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla donatılan salonda, “Kardeşliğin teminatı da barışın umudu da sensin Erdoğan”, “Vanlıyız, şanlıyız Reisimizin yanındayız” ve “Dünyada Van ahirette iman, Allah’ına kurban Recep Tayyip Erdoğan” ve “Başımız sağ olsun Bolu” pankartları yer aldı. Kongrede, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.





Terörün bitirilmesi için fırsat

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan ile olan bir fotoğrafını armağan etti.

Terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “40 yıldır kanımızı emen terör belasından ülkemizi tamamen kurtardıktan sonra inşallah hedeflerimize koşar adımlarla gideceğiz. 85 milyonun arasına çekilen terör bariyeri yıkılınca, inşallah birbirimize daha sıkı sarılacak, daha sıkı kenetleneceğiz. Farklı siyasi partilerin bu konuda ortak hissiyatı paylaştığını görmekten açıkçası memnuniyet duyuyorum” dedi. Erdoğan, operasyonlar sonucu terör örgütünde yaşanan kan kaybını ve Suriye’de gerçekleşen devrimle birlikte bölgede oluşan avantajlı iklimi, terör meselesinin ortadan kaldırılması için fırsat olarak gördüklerini belirterek, “Son haftalarda farklı vesilelerle ifade ettiğim gibi terörsüz Türkiye hedefimizi biz öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz. Temennimiz, bunun sükunet ve suhuletle halledilmesidir. Ama burada farklı hesaplar peşinde koşulursa biz zaten teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi çok daha kararlı şekilde devam ettiririz” ifadelerini kullandı.





ŞÜPHE BULUTU KALMAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu’daki otel yangını faciasıyla ilgili net konuştu. AK Parti Eskişehir İl Kongresi’ne katılan Erdoğan, “Yargımız hiçbir şüphe bulutu kalmayacak şekilde olayın tüm yerleriyle aydınlatılması için çok yoğun bir gayret içinde. Gözaltına alınanlardan tutuklananlar oldu, tutuklular arasında otelin sahibi ve şirketin genel müdürü de var. Yani milletimize bu büyük acıyı yaşatanların hukuka hesap vermesi için yapılması gereken ne varsa tavizsiz bir şekilde yerine getirilmektedir” dedi.





POLEMİKLERE KESİNLİKLE GİRMEDİK

Yangın sonrası bazı çevreler tarafından başlatılan siyasi polemiklere de değinen ve bu tür polemiklere kesinlikle girmediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlk günden beri yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın yürek yangınına hürmet ettiğimiz için siyasi polemikten ısrarla ve sabırla uzak duruyoruz. İlk kongrelerimizde ve katıldığımız diğer programlarda bu hassasiyetimizi mutlaka ama mutlaka korumaya çalışıyoruz. Böyle bir trajedinin affınıza sığınarak söylüyorum siyasetçiler arasında bir kör dövüşüne, duygudan empatiden uzak bir kayıkçı kavgasına alet edilmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz. Sözleriyle üsluplarıyla tavırlarıyla oturdukları koltuğun kendilerine yüklediği mesuliyetin hakkını veremeyenler bizim muhatabımız değildir” şeklinde konuştu.



