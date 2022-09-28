Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan sıcak gündemi canlı yayında değerlendiriyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan sıcak gündemi canlı yayında değerlendiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN TÜRK – Kanal D ortak yayını konuşması 28 Eylül Son Dakika Canlı Yayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış siyasetteki mücadele alanlarından, iç politikadaki sıcak tartışmalara, gündeme dair bütün gelişmeleri CNN TÜRK – Kanal D ortak yayınında değerlendiriyor.

MGK TOPLANTISI SONRASI TERÖR GÜNDEMİ

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Şehit polisimiz Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun inşallah. Güvenlik güçlerimiz kahramanca mücadele verdi.

CHP teröristlerden birini gazeteci olarak savundu. Devleti dinleselerdi böyle ibretlik ve utanılacak hale düşmezlerdi. CHP bir milli güvenlik sorunudur. CHP devletin dediğine kulak vermeliydi. Devlete kulak verseler utanacak hale düşmezlerdi.

EGE'DE TARTIŞMALI ADALARA ABD ZIRHLISI

NATO'da Türkiye ile Yunanistan mukayese edilemez. ABD'den beklenti Yunanistan'ı yanlış hesaba sevk etmemesi.

Ayrıntılar geliyor...

Bu fırsatı kaçırmayın

Bu fırsatı kaçırmayın

​TOKİ konut başvurusu ne zaman bitiyor?
Dünyanın en ilginç protestosu

Dünyanın en ilginç protestosu

​Binlercesi aynı anda sokakta dolaştı.
CHP bir milligüvenlik sorunudur

'CHP bir milli
güvenlik sorunudur'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan sıcak gündemi canlı yayında değerlendiriyor.

'Milletimizin hak ve menfaatleri hukuki çerçevede korunacak.'

​Rüşvetten ceza yiyen şirketin başındaki ismi İBB'de danışman yaptı

​Turist yoğunluğu: Kentte oteller doldu taştı.

​Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız

Dümeni kilitlendiği için sürüklenen yük gemisi Üsküdar sahiline 100 metre kala durabildi.

​Darbedilip, baygınlık geçirdi; taksi çarpmasıyla öldü.

​AK Parti'den muhalefete 'erken seçim' tepkisi

'Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik kararı verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.