​Cumhurbaşkanı Erdoğan sıcak gündemi canlı yayında değerlendiriyor.

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Diyarbakır'da 'Kültür Yolu Festivali'ne 2 bin sanatçı katılacak

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Sur Kültür Yolu Festivali, 2 binden fazla sanatçının katılımıyla 600’den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu festivallerle şehirlerimizin soyut ve somut kültürel mirasına yatırım yapıyor ve ülkemize kalıcı eserler kazandırıyoruz.” dedi