​Cumhurbaşkanı Erdoğan sıcak gündemi canlı yayında değerlendiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış siyasetteki mücadele alanlarından, iç politikadaki sıcak tartışmalara, gündeme dair bütün gelişmeleri CNN TÜRK – Kanal D ortak yayınında değerlendiriyor.
MGK TOPLANTISI SONRASI TERÖR GÜNDEMİ
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Şehit polisimiz Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun inşallah. Güvenlik güçlerimiz kahramanca mücadele verdi.
CHP teröristlerden birini gazeteci olarak savundu. Devleti dinleselerdi böyle ibretlik ve utanılacak hale düşmezlerdi. CHP bir milli güvenlik sorunudur. CHP devletin dediğine kulak vermeliydi. Devlete kulak verseler utanacak hale düşmezlerdi.
EGE'DE TARTIŞMALI ADALARA ABD ZIRHLISI
NATO'da Türkiye ile Yunanistan mukayese edilemez. ABD'den beklenti Yunanistan'ı yanlış hesaba sevk etmemesi.
Ayrıntılar geliyor...