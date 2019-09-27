Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İstanbul'da bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz.

28 alanda yeni planlarımızı gözden geçirdik.

Olmayan bir şeyi var gibi göstermek etik ve ahlaki değil. Samimi olarak ilk andan itibaren herkesi buraya davet ettik.

İnsan hayatı üzerinden siyaset yapılmaz.

Barınma merkezlerimiz her şeyi ile hazır durumda.

Deprem eğitimi konusunda 12 milyon kişiye ulaşmış durumdayız.

İlk günden itibaren kurduğumuz sistemde son derece şeffaf olduk, tüm Türkiye ile bunu paylaştık. Web sitelerine koyduk. Toplanma alanlarının nerede olduğunu e-devlet üzerinden girdiğinizde görebilirsiniz. AFAD'a tekrar talimat verdik, toplanma alanlarını web sitesi üzerinden vatandaşlarımızın görebileceği alanlar olsun.

Veri paylaşımında bir sıkıntı yaşanmadı, mobil aramada sıkıntı yaşandı. GSM şirketleriyle görüştük, görevler verdik. Çözüme dönük çalışıyoruz, iletişimin kesilmemesiyle ilgili çözüm önerileriyle geldiler, çalışıyor olacağız bu konuda."