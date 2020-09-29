Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs desteği: 117 milyon TL aktarıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ı makamında kabulünün ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:
- Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz.
KKTC'nin egemenlik haklarını kullanması bizim için son derece önemlidir. KKTC egemenlik haklarından vazgeçemez.
KKTC'deki çocukların uzaktan eğitimlerine yönelik 9 milyon lira destekte bulunacak.