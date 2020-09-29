Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs desteği: 117 milyon TL aktarıyoruz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz" dedi.

Haber Merkezi 29 Eylül 2020, 22:36 Son Güncelleme: 29 Eylül 2020, 23:13 AA