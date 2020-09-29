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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz

Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs desteği: 117 milyon TL aktarıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ı makamında kabulünün ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

  • Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz.

KKTC'nin egemenlik haklarını kullanması bizim için son derece önemlidir. KKTC egemenlik haklarından vazgeçemez.

KKTC'deki çocukların uzaktan eğitimlerine yönelik 9 milyon lira destekte bulunacak.


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