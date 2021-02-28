Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 28 Şubat bildirisi kara bir leke

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 28 Şubat'ın yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımladı. 28 Şubat'ın Türkiye siyasi tarihi için bir kara leke olduğunu belirten Oktay, mesajında şu ifadeleri kullandı:

28 Şubat bildirisi yakın siyasi tarihimize düşürülmüş kara bir leke, temelinde yatan zihniyetle birlikte yok edilmesi gereken bir milli irade suikastıdır.

Demokrasiyi gerçek anlamda işler hale getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimiz ve daha fazla demokrasi ve özgürlük hedefleyen sivil anayasa çalışmamız ile hiç bir vesayete geçit vermedik, vermeyeceğiz!

1️⃣ #28Şubat bildirisi yakın siyasi tarihimize düşürülmüş kara bir leke, temelinde yatan zihniyetle birlikte yok edilmesi gereken bir milli irade suikastıdır. pic.twitter.com/7G5SePezsZ REKLAM February 28, 2021

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