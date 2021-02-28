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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 28 Şubat bildirisi kara bir leke

28 Şubat postmodern darbenin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "28 Şubat bildirisi yakın siyasi tarihimize düşürülmüş kara bir leke, temelinde yatan zihniyetle birlikte yok edilmesi gereken bir milli irade suikastıdır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 28 Şubat'ın yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımladı. 28 Şubat'ın Türkiye siyasi tarihi için bir kara leke olduğunu belirten Oktay, mesajında şu ifadeleri kullandı:

28 Şubat bildirisi yakın siyasi tarihimize düşürülmüş kara bir leke, temelinde yatan zihniyetle birlikte yok edilmesi gereken bir milli irade suikastıdır.

Demokrasiyi gerçek anlamda işler hale getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimiz ve daha fazla demokrasi ve özgürlük hedefleyen sivil anayasa çalışmamız ile hiç bir vesayete geçit vermedik, vermeyeceğiz!

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Günbey: Erbakan tek başına mücadele etti ve 28 Şubat kararlarını imzalamadı
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Günbey: Erbakan tek başına mücadele etti ve 28 Şubat kararlarını imzalamadı
Merhum Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında, Refah Partisi (RP) ve Doğru Yol Partisince (DYP) kurulan 54. Hükümetin Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Sacit Günbey, 1995'te Türkiye'nin ekonomisinin çok kötü durumda olduğunu, batma noktasına geldiğini fakat halkın kendilerini ancak Erbakan'ın kurtarabileceğine inandığını anlattı. 28 Şubat sürecine de değinen Günbey, 'Erbakan hoca, çok cesur bir insandı. 28 Şubat'ın Milli Güvenlik Kurulu'nda tek başına askerlerin şiddetli muhalefetine rağmen onlarla dokuz saat boyunca dişe diş tezlerini çürütmeye çalıştı, 28 Şubat kararlarını imzalamadı.' dedi.
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