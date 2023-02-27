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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Hasarlı binalardan uzak durun' çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar iki yaralımız var, temennimiz can kaybımızın olmamasıdır. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz." ifadesini kullandı

13:32 . 27/02/2023 Pazartesi
AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
Yeşilyurt merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Fuat Oktay, "Şu ana kadar iki yaralımız var, temennimiz can kaybımızın olmamasıdır. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz. Ekiplerimiz tarama çalışmalarına devam etmektedir."




#Malatya
#Fuat Oktay
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
#DEPREM
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Hasarlı binalardan uzak durun' çağrısı
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