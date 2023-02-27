Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Hasarlı binalardan uzak durun' çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
Yeşilyurt merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Fuat Oktay, "Şu ana kadar iki yaralımız var, temennimiz can kaybımızın olmamasıdır. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz. Ekiplerimiz tarama çalışmalarına devam etmektedir."
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