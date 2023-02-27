Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Hasarlı binalardan uzak durun' çağrısı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkiledi. Deprem felaketinde 8. güne girilirken sahada çalışmalar sürüyor. AFAD'dan yapılan açıklamada can kaybının 44 bin 218 olduğu açıklandı. Hatay'da 84 bin 316, Kahramanmaraş'ta 74 bin 112, Gaziantep'te 49 bin 670, Adıyaman'da 48 bin 500, Malatya'da 26 bin 960, Adana'da 17 bin 515, Şanlıurfa'da 8 bin 990, Osmaniye'de 7 bin 282, Diyarbakır'da 7 bin 458, Kilis'te de 4 bin 579 çadır kuruldu. Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandı. İşte Kahramanmaraş depreminde son durum.