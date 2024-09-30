Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: İşte gündemdeki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Ortadoğu'daki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.
Ortadoğu'daki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nda Ortadoğu'daki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.
Toplantının ana gündem maddesinin İsrail'in uyguladığı soykırım ve işgal politikası olması bekleniyor.
Toplantıda ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.