Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki saat 16.00'da başlayan toplantı 3,5 saat sürdü.

KORONAVİRÜSLE İLGİLİ KARARLAR ALINABİLİR

Toplanan kabinenin en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele ve artan vaka sayıları olacak. Vaka sayıları ile çok yüksek riskli kategorideki kırmızı illerin sayısının hızlı yükselişinin nedenleri kabine toplantısında masaya yatırılacak. Yine vaka sayılarındaki bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına nasıl yansıdığı da değerlendirilecek.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLANABİLİR

AK Parti’nin 7. Olağan kongre sürecinin sona ermesinin ardından kulislerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinenin bazı üyelerini değiştirebileceği iddiası dillendiriliyordu. İki haftada bir yapılan Kabine Toplantısı'nın Külliye'de yapılacağının açıklanmasının ardından, 'Kabine değişikliği olacak mı' sorusu da merak edilir oldu.

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçme suyu eylem planı hazırladık

KORONAVİRÜS Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 15 milyonu geçti