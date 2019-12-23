Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı O'Brien ile Suriye ve Libya'yı görüştü. Kalın ve O'Brien Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de ele aldı, Türkiye'nin kararlılığı vurgulandı.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı O'Brien ile Suriye ve Libya'yı görüştü. Kalın ve O'Brien Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de ele aldı, Türkiye'nin kararlılığı vurgulandı.
Ayrıntılar geliyor...
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