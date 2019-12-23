Gündem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı OBrien ile görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı O'Brien ile Suriye ve Libya'yı görüştü. Kalın ve O'Brien Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de ele aldı, Türkiye'nin kararlılığı vurgulandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Kalın
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı O'Brien ile Suriye ve Libya'yı görüştü. Kalın ve O'Brien Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de ele aldı, Türkiye'nin kararlılığı vurgulandı.

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