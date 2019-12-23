Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı O'Brien ile Suriye ve Libya'yı görüştü. Kalın ve O'Brien Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de ele aldı, Türkiye'nin kararlılığı vurgulandı.

Haber Merkezi 23 Aralık 2019, 19:33 Son Güncelleme: 23 Aralık 2019, 21:14 Yeni Şafak