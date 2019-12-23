Gündem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı OBrien ile telefonda görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı O'Brien ile Suriye ve Libya'yı görüştü. Kalın ve O'Brien Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de ele aldı, Türkiye'nin kararlılığı vurgulandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Kalın
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Suriye ve Libya konusu ele alındı

  • Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Kalın'ın, O'Brien ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Suriye ve Libya'daki güvenlik durumu hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusundaki kararlılığı vurgulandı

Türkiye'nin bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması konusundaki çalışmalarının devam edeceğine dikkatin çekildiği görüşmede ayrıca, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı ve Türkiye'nin bu konudaki ilkeli tutumunun vurgulandığı kaydedildi.

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