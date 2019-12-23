Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye geri adım atmayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya ve Suriye konularını ele aldı.

Oktay şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, ne Suriye’de koruduğu barıştan yana tutumundan, ne de Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacak.

Biz, deniz komşumuz Libya ile deniz yetki alanlarımızın kesiştiği noktalara dair her türlü ortak karar alma hakkına sahibiz. Bölgenin istikrarı sözkonusu olduğunda da gerekli askeri işbirliğini yapar, dostlarımızla yol yürürüz.

Barış Pınarı Harekatı, cephede askerlerimizin, cephe hattında cesaret sahibi muhabir ve kameramanların, bilgisayarlarının başında da yalanla savaşan foto muhabirlerinin tarih yazdığı bir operasyon olmuştur."