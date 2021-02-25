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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ermenistan'daki darbe girişimini kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'daki darbe girişimini kınadıklarını açıkladı. Ermenistan ordusunun, Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik istifa çağrısının ardından Ermenistan'da halk sokaklara inmişti.

Haber Merkezi DHA
İbrahim Kalın, sosyal medyadan açıklama yaptı.
İbrahim Kalın, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'daki darbe girişimini kınadıklarını açıkladı. Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan'daki darbe girişimini kınıyoruz. Darbeler her zaman demokratik süreçleri inkıtaya uğratmış ve kaosa neden olmuştur. Ermenistan’da sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz" dedi.

Ermenistan'dan sıcak görüntüler: Paşinyan, ordunun darbe çağrısına karşı taraftarlarını meydanlara çağırdı
OYNAT 00:59
Ermenistan'dan sıcak görüntüler: Paşinyan, ordunun darbe çağrısına karşı taraftarlarını meydanlara çağırdı
Ermenistan'da ordu, hükümetin istifasını istemesinin ardından Başbakan Nikol Paşinyan, kendi taraftarlarını darbeye karşı meydanlarda toplanmaya çağırdı.

Ermenistan'da ne oldu?

Ermenistan ordusunun, Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik istifa çağrısının ardından iktidar ve muhalefet yanlıları, başkent Erivan'da miting yaptı.

Paşinyan, Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda destekçileriyle toplanırken, Ermenistan ordusunun Paşinyan'a yönelik istifa çağrısına destek veren muhalif kesimler ise Özgürlük Meydanı'nda bir araya geldi.

Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde, Paşinyan destekçileri ve muhalifler arasında zaman zaman yumruklu kavga yaşandı.

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Paşinyan destekçileriyle birlikte Erivan sokaklarında
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Paşinyan destekçileriyle birlikte Erivan sokaklarında

Ermenistan ordusundan Paşinyan’a istifa çağrısı
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Ermenistan ordusundan Paşinyan’a istifa çağrısı

Paşinyan, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada, ordunun halka ve kendisine bağlı olduğunu belirtti.

İstifasının ülkedeki sorunları çözemeyeceğini vurgulayan Paşinyan, "İstifa edip etmememe ancak halk karar verebilir. Ermeni halkı, askeri darbeye izin vermeyecek." dedi.

Ülkede oluşan durumu Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile telefonda görüştüklerini dile getiren Paşinyan, Sarkisyan'a Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alındığına ilişkin kararnameyi imzalaması gerektiğini söylediğini aktardı.

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