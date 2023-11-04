Cumhur’da 2’nci seçim buluşması

İlk olarak AK Parti’de yapılan toplantının ardından heyetler bu kez de MHP’de buluştu. İlk iki buluşmada genel ilkeler ve prensipler ele alındı. Partiler arasında iş birliği seçenekleri, başta büyükşehirler olmak üzere il ve ilçe bazlı değerlendirmeler yapıldı. İlk buluşmada AK Parti’nin hazırladığı 1950-2023 arası seçimlerin sonuçları, bu süreçte benzer çizgideki partilerin oy oranları üzerinde duruldu.