Cumhur’da 2’nci seçim buluşması

Genel başkanların talimatları doğrultusunda ilerleyen çalışmada son kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verecek.
İlk olarak AK Parti’de yapılan toplantının ardından heyetler bu kez de MHP’de buluştu. İlk iki buluşmada genel ilkeler ve prensipler ele alındı. Partiler arasında iş birliği seçenekleri, başta büyükşehirler olmak üzere il ve ilçe bazlı değerlendirmeler yapıldı. İlk buluşmada AK Parti’nin hazırladığı 1950-2023 arası seçimlerin sonuçları, bu süreçte benzer çizgideki partilerin oy oranları üzerinde duruldu.
ESKİ SEÇİMLER DEĞERLENDİRİLDİ
MHP’deki randevuda ise 2009’dan itibaren yapılan yerel seçimlerdeki oy oranları tüm yönleriyle mercek altına alındı. 2018 ve 2023 genel seçim sonuçları değerlendirildi. Geçtiğimiz hafta ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı alan HÜDA PAR, AK Parti’ye gelerek, Seçim İşleri Başkanlığı ile görüştü. Burada yerel seçimlere ilişkin değerlendirmeler yapılırken, yol haritası üzerinde duruldu. AK Parti ve MHP’nin ortak heyeti 6 kişiden oluşuyor.