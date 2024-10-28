Cumhuriyet coşkusu zirvelerde

Valilik ve belediyeler tarafından düzenlenen etkinlikler renkli görüntüler oluştu. Kırıkkale’de Cumhuriyet’in 101. yılı kutlamaları, 16. Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü ile başladı. Valilik koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş etkinliğinde çok sayıda vatandaş, 1744 rakımlı Dinek Dağı zirvesine ulaştı. Gökkuyu Yaylası’ndan başlayan yürüyüşte, Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak etkinliğe renk kattı. Dinek Dağı zirvesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.