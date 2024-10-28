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Cumhuriyet coşkusu zirvelerde

Cumhuriyet coşkusu zirvelerde

04:0028/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
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Kırıkkale
Kırıkkale

Cumhuriyetin 101. yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri hafta sonu başladı.

Valilik ve belediyeler tarafından düzenlenen etkinlikler renkli görüntüler oluştu. Kırıkkale’de Cumhuriyet’in 101. yılı kutlamaları, 16. Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü ile başladı. Valilik koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş etkinliğinde çok sayıda vatandaş, 1744 rakımlı Dinek Dağı zirvesine ulaştı. Gökkuyu Yaylası’ndan başlayan yürüyüşte, Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak etkinliğe renk kattı. Dinek Dağı zirvesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.


Bilecik

PARAŞÜTLERLE UÇTULAR

Bilecik'te ise “Ata'ya Saygı Yamaç Paraşütü Uçuşu" gerçekleştirildi. Valilik ve Türk Hava Kurumu Bilecik Şubesi işbirliğiyle, Meryem Dağı Yamaç Paraşütü Alanı'nda düzenlenen organizasyonda Bilecik, Eskişehir, Kırklareli, Ankara, İstanbul, Yalova, Bursa ve Kocaeli'nden gelen 101 sporcu, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü nedeniyle paraşütleriyle uçarak Türk bayrağı açtı.


Şanlıurfa

DEV BAYRAKLA KALEYE YOLCULUK

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde de 101 öğrenci, 30 metrelik dev bayrağı omuzlarında taşıyarak Siverek Kalesi’ne çıktı. Öğrenciler, kalede ay yıldızlı bayrağı dalgalandırarak hep bir ağızdan "Yaşasın Cumhuriyet" diye bağırdı.




#cumhuriyet
#kutlama
#türkiye
#101. yıl

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