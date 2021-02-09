Gündem Cumhuriyet gazetesi Can Dündarın trol gazeteciliğinden 2018de kurtulduk
POLİTİKA

Cumhuriyet gazetesi: Can Dündar’ın trol gazeteciliğinden 2018’de kurtulduk

Cumhuriyet gazetesinin 'Siyaset Kulusi' köşesinde, MİT TIR'ları davasından yargılanan firari Can Dündar'ın gazeteyi terör örgütlerinin sesi haline getirdiği yayın yönetmenliği dönemi için "Cumhuriyet gazetesi Can Dündar’ın trol gazeteciliğinden 7 Eylül 2018’de kurtulmuştur" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Can Dündar 2015-2016 y
Can Dündar 2015-2016 y

2015 yılında Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliğine getirilen MİT TIR'ları davasından yargılanan firari Can Dündar, gazeteyi terör örgütlerinin sesi haline getirmişti.

Cumhuriyet gazetesinden skandal paylaşım
GÜNDEM
Cumhuriyet gazetesinden skandal paylaşım

Dündar'ın yönetmenliği döneminde gazeteye yönelik "Atatürk çizgisinden çıktı" yorumları yapılıyordu.

"2018'de kurtulduk"

O zamanlara ilişkin gazeteden bir itiraf geldi. Cumhuriyet'te yayımlanan 'Siyaset Kulusi' köşesinde, gazeteye yönelik ithamlara cevap verilirken firari Dündar'a göndermede bulunuldu.

Dündar'ın yayın yönetmenliği için "Cumhuriyet gazetesi Can Dündar’ın trol gazeteciliğinden 7 Eylül 2018’de kurtulmuştur" ifadesi kullanıldı.

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