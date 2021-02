Cumhuriyet gazetesi: Can Dündar’ın trol gazeteciliğinden 2018’de kurtulduk Cumhuriyet gazetesinin 'Siyaset Kulusi' köşesinde, MİT TIR'ları davasından yargılanan firari Can Dündar'ın gazeteyi terör örgütlerinin sesi haline getirdiği yayın yönetmenliği dönemi için "Cumhuriyet gazetesi Can Dündar’ın trol gazeteciliğinden 7 Eylül 2018’de kurtulmuştur" denildi.

Haber Merkezi 09 Şubat 2021, 13:21 Son Güncelleme: 09 Şubat 2021, 13:40 Yeni Şafak