Cumhuriyet gazetesi: Can Dündar’ın trol gazeteciliğinden 2018’de kurtulduk

2015 yılında Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliğine getirilen MİT TIR'ları davasından yargılanan firari Can Dündar, gazeteyi terör örgütlerinin sesi haline getirmişti.
Dündar'ın yönetmenliği döneminde gazeteye yönelik "Atatürk çizgisinden çıktı" yorumları yapılıyordu.
"2018'de kurtulduk"
O zamanlara ilişkin gazeteden bir itiraf geldi. Cumhuriyet'te yayımlanan 'Siyaset Kulusi' köşesinde, gazeteye yönelik ithamlara cevap verilirken firari Dündar'a göndermede bulunuldu.
Dündar'ın yayın yönetmenliği için "Cumhuriyet gazetesi Can Dündar’ın trol gazeteciliğinden 7 Eylül 2018’de kurtulmuştur" ifadesi kullanıldı.