Cumhuriyetimiz yeni asra hazır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir” dedi.

Cumhuruyetimizin 100’üncü yılı Ankara’da coşku ile kutlandı. Başkentteki kutlamaların merkezinde Anıtkabir ve Cumhuriyet’in ilan edildiği Birinci Meclis vardı. Ankara’daki ilk tören Anıtkabir’de yapıldı. Devlet töreninin ardından Anıtkabir halkın ziyaretine açıldı.

DEVLET ERKANI ANITKABİR’DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aslanlı Yol’un başındaki yerini almasının ardından başlayan törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da Aslanlı Yol’dan geçerek mozoleye çıktı.

GURUR VE SEVİNÇ YAŞIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı: “Aziz Atatürk, milletçe ‘En büyük eserim’ dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz.”

EMANETE HAKKIYLA SAHİP ÇIKTIK

“Tarihimizin bu önemli dönüm noktasında zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Her bir anı ülkemize ve milletimize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarlarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık.”

EMİN VE EHİL ELLERDE

“Türkiye’yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak, ittifak ortaklarımız ve milletimizle birlikte Cumhuriyetimizin ikinci asrını ‘Türkiye Yüzyılı’ ile taçlandırmakta kararlıyız. Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Ruhun şad olsun. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun.”

İkinci asır milletin asrı olacak

Şimdi “Türkiye Yüzyılı” hedefiyle Cumhuriyet’in ikinci asrını dünyada milletin asrı yapmak için canla başla çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan “Büyüyen ekonomimiz, güçlenen demokrasimiz, artan itibarımız, genişleyen nüfuz alanımız, ilkeli ve vizyoner dış politikamızla ülkemizle birlikte tüm dünyada ‘kimsesizlerin kimsesi’ olmayı sürdürüyoruz” değerlendirmesini yaptı. Türkiye’nin her başarısının bölgedeki ve dünyadaki tüm mazlumlar tarafından umutla takip edildiğini görmekten bahtiyarlık duyduklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: “Harici ve dahili bedhahlara aldırmadan büyük ve güçlü Türkiye ülküsünü yüceltmekte kararlıyız. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan terör örgütlerine, hala bir asır önceki hesapların peşinde koşan müstevlilere, ülkemizin başarılarından rahatsız olan kifayetsiz muhterislere, hasılı, millet ve memleket düşmanlarına rağmen diğer hedeflerimiz gibi, inşallah Türkiye Yüzyılı’nı da hayata geçireceğiz.”

Daha da güçlendireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Bugün 100. yaşını büyük bir coşkuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, bizim bu topraklarda kurduğumuz son devletimizdir. Milletimizin maziden atiye uzanan yolculuğu Selçuklu’dan Osmanlı’ya, oradan da Türkiye Cumhuriyeti’ne devrolarak bugünlere kadar gelmiştir” ifadelerini kullandı.

PAYİDAR KILACAĞIZ

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Cumhurbaşkanlığı Forsu’ndaki 16 yıldızda manasını bulan 2 bin 200 yıllık devlet geleneğinin tüm birikimine sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla, Cumhuriyetimizi daha da güçlendirerek yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz. Bizzat Gazi Mustafa Kemal’in ifadesiyle ‘kimsesizlerin kimsesi’ olarak doğan Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak en önemli vazifemizdir. Bu anlayışla son 22 yılda ülkeyi başarıdan başarıya, zaferden zafere koşturduk. Asırlık ihmalleri ve eksikleri gidererek yatırımlarla, Cumhuriyetimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak adımları attık. Devletle millet arasına örülen duvarları kaldırarak Cumhur ile Cumhuriyet’i kucaklaştırdık, vesayet odaklarına karşı yürüttüğümüz ve zaferle sonuçlandırdığımız mücadeleyle Cumhuriyet’in demokrasiyle buluşmasını sağladık.”

Yeni yüzyıla Türkiye’nin mührü vurulacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Cumhurun mücadelesi ve müdahalesiyle Cumhuriyet doğmuştur. Bugün de cumhurla Cumhuriyet kenetlenmiş, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın yol haritası çizilmiştir. Hiç kuşku yoktur ki, Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacak, ilelebet yaşayacak ve yaşatılacaktır. Aziz Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyeti daha güçlü, daha gelişmiş, daha serpilmiş vaziyette tarihi yolculuğuna devam edecek, önümüzdeki yeni yüzyıla Türkiye’nin mührü vurulacaktır” ifadelerini kullandı.

100. yıl gururu

Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı’nda 100 gemi ile geçit töreni düzenlendi. “100’üncü Yılda 100 Gemi” adı verilen geçitte, TCG Anadolu’nun rehberliğinde fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, amfibi gemiler, karakol gemileri, lojistik gemileri, hücumbotlar ve denizaltılar katıldı. Gemilere Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 9 F-16 ve 3 F-4E uçakları ve helikopterleri eşlik etti. Gemiler, Vahdettin Köşkü’nden töreni izleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çimariva selamında bulundu. Tören öncesinde Türk Yıldızları ve Solotürk gösterileri de gerçekleşti. Pilotlar, İstanbul Boğazı semalarındaki gösterilerinde gökyüzüne “ay ve yıldız” çizdi, ardından “100” yazdı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da geçiş sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Coşkulu kutlamaya vatandaşlar da sahil kenarlarından ortak oldu.

Emperyalistler zafere engel olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti, tıpkı Gazi’nin arzu ettiği biçimde bölgesinde ve dünyada kimsesizlerin kimsesi olan bir ülkedir.” dedi. Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Cumhuriyet’in ilanının 100. yılı dolayısıyla yaptığı konuşmada, geçmişten sadece ibret değil, aynı zamanda kuvvet de aldıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet’in 100’üncü yaşının kutlandığı bu tarihi günde bir kez daha tüm dünyaya Vahdettin Köşkü’nden seslenmek istediğini belirterek, şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti’nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir. Yeter ki biz bir olmaya, diri olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya devam edelim.”

EN BÜYÜK HEDEF YENİ ANAYASA

Cumhuriyeti daha nice yıllara, çok daha güçlü, çok daha müreffeh, çok daha itibarlı bir şekilde taşıma azminde olduklarını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: “Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşına yakışır sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturmaktır. İnşallah diğer hedeflerimiz gibi buna da muvaffak olacağız. Çünkü ‘Zafer benimdir diyenlerindir.’ Bugüne kadar hep bu anlayışla çalıştık, gayret ettik, mücadele verdik.”

Okullar bugün tatil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 30 Ekim’de okulların tatil edildiğini duyurdu. Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim.”

Dünya kutladı

Dünya liderleri de Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajları yayınladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tebrik mesajında “Geçtiğimiz yüzyılda ülkeniz birçok zorluğun üstesinden geldi ve ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda tanınan başarılara imza attı. Türkiye dünya sahnesinde haklı olarak yüksek bir prestije sahiptir” ifadelerini kullandı. Erdoğan’la telefonda görüşen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü tebrik etti.

HEPİMİZE İLHAM OLDUNUZ

Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis de bir kutlama mesajı paylaşarak “Sizin demokrasiye, kalkınmaya ve ulus inşasına olan sarsılmaz inancınız hepimize ilham oldu” ifadesini kullandı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Litvanya, Letonya ve Estonya’nın Dışişleri bakanlıkları Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünü kutlama mesajı yayınladı.

Bizim öncülüğümüzde yeni bir dünya kurulacak

Ankara’da kutlamalarda önemli adreslerden biri de Ulus’taki Birinci Meclis binası oldu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve milletvekilleri, Birinci Meclis binasında, tarihi yeniden canlandırdı. Kürsüye çıkan Numan Kurtulmuş, “Teşkilâtı Esasiye eklenen Türkiye Devleti’nin şekli Hükümeti Cumhuriyettir” kararını bir kez daha okudu. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada “Emperyalistler ya da yeni emperyalistler hangi oyunu oynasın milletimizin öncülüğünde yeni bir dünya kurulacak ve dünyada hakkın egemen olduğu bir düzene geçilecek” dedi.

Tebrikleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti. Resepsiyona, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabine üyeleri, yüksek yargı başkanları ve üyeleri, Genelkurmay Başkanı Metin Gürok ve kuvvet komutanlarının yanı sıra çok sayıda siyasetçi, üst düzey bürokrat, milli sporcu, yabancı misyon şefleri, iş ve sanat dünyasından isimler ve dini cemaat liderleri katıldı.



