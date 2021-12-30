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GAZİANTEP

DAEŞ'in askeri sorumlularından Fatih Alıcı yakalandı

DAEŞ'in Türkiye askeri kanat sorumlularından olduğu ifade edilen Fatih Alıcı Gaziantep'te yakalandı.

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DAEŞin askeri sorumlularından Fatih Alıcı yakalandı
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Terör örgütü DEAŞ'ın 2016 yılı sonrasında "Türkiye askeri kanat sorumlusu" olarak faaliyet gösterdiği, özellikle Suriye'de birçok örgüt mensubuna ideolojik ve askeri eğitimler veren ve canlı bomba eylemlerinde kullanılan bel kuşağı, infilaklı fitil, basma butonlu anahtar sistemi, elektrikli kapsül ve muhtelif patlayıcı maddeler gibi malzemelerin teminini sağladığı değerlendirilen ve hakkında Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen Mehmet Fatih Alıcı'nın Suriye'ye kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Suriye'ye kaçacaktı

Yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında zanlı, Suriye'ye kaçma hazırlığındayken Gaziantep'teki bir evde yakalandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevine teslim edildi.

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