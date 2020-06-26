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Gündem Dağlıca şehitleri için Mersinde sokağa çıkan genç Bahadır Okçuyu öldüren katil tutuklandı
MERSİN

Dağlıca şehitleri için Mersin'de sokağa çıkan genç Bahadır Okçu'yu öldüren katil tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın hain Dağlıca saldırıdısını protesto etmek için sokağa çıkan ve açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Bahadır Okçu'nun faili belirlendi. Mersin Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü başarılı çalışma sonucu, Okçu'nun katili Abdullah Toprak tutuklandı.

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​Dağlıca şehitleri için Mersin'de sokağa çıkan ve açılan ateş sonucu öldürülen genç Bahadır Okçu (arşiv).
​Dağlıca şehitleri için Mersin'de sokağa çıkan ve açılan ateş sonucu öldürülen genç Bahadır Okçu (arşiv).

2015'in son aylarında eli kanlı terör örgütü PKK'nın hain Dağlıca saldırısı nedeniyle tüm Türkiye yasa büründü. Mersin’in Erdemli İlçesi’nde düzenlenen terör protestosunda kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu karnından yaralanan 18 yaşındaki Bahadırhan Okçu, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Alçaklardan Dağlıca'da pusu: 16 şehit
GÜNDEM
Alçaklardan Dağlıca'da pusu: 16 şehit

Okçu ailesinin en küçük çocuğuydu

İhsan ve Fatma Okçu çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Erdemli Anadolu Turizm Meslek Lisesi mezunu Bahadırhan Okçu'nun cenazesine, dönemin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, Erdemli Belediye Başkanı MHP'li Mükerrem Tollu, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Törende Okçu'nun ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Tabur Komutanı Dağlıca'da şehit oldu
GÜNDEM
Tabur Komutanı Dağlıca'da şehit oldu

Savcılık harekete geçti

Cinayet olayının tüm yönleriyle araştırılması fail yada faillerinin tespit edilmesi amacıyla soruşturma dosyası Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 20.02.2020 tarihinde Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Dağlıca şehitleri memleketlerine uğurlandı
FOTOĞRAF 16
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Dağlıca şehitleri uğurlandı
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Dağlıca şehitleri uğurlandı
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Dağlıca şehitleri uğurlandı
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Dağlıca şehitleri uğurlandı
Title
Dağlıca şehitleri uğurlandı
Title
Dağlıca şehitleri uğurlandı
Title
Dağlıca şehitleri uğurlandı
Title
Dağlıca şehitleri uğurlandı
Title
Dağlıca şehitleri uğurlandı
Title
Dağlıca şehitleri uğurlandı
Title
Dağlıca şehitleri uğurlandı
Title
Dağlıca şehitleri uğurlandı
Title
Dağlıca şehitleri uğurlandı
Title
Dağlıca şehitleri uğurlandı
Title
Dağlıca şehitleri uğurlandı
Title
Dağlıca şehitleri uğurlandı
Dağlıca şehitleri memleketlerine uğurlandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesindeki çatışmada şehit olan 4 asker için cenaze töreni düzenlendi.

Abdullah Toprak hakkında cinayetten, diğer akrabaları hakkında ise suç delillerini gizlemek suçundan soruşturma başlatıldı.

Olayın şüphelileri olduğu değerlendirilen şahıslara ait Kargıpınarı Mahallesinde altı adreste Elvanlı Mahallesinde bir adreste 04.03.2020 tarihinde suç delillerinin elde edilmesi amacıyla arama kararı alındı.

Şehit notu...
GÜNDEM
Şehit notu...

Yedi adreste yapılan aramada altı adet ruhsatsız av tüfeği, 47 Adet Av tüfeği fişeği, 207 Adet 9mm çapında MKE yapımı tabanca fişeği ele geçirildi.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Olayla ilgili çalışmalar devam eden çalışmada şüpheliler Abdullah Toprak, Güler Toprak, Ömer Toprak, Hacice Toprak, Ayşe Toprak, Hüseyin Toprak, Fethi Taş ve Leyla Taş isimli şahıslar 22.06.2020 günü eş zamanlı yapılan operasyonda ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Dağlıca şehitlerine hüzünlü veda
GÜNDEM
Dağlıca şehitlerine hüzünlü veda

Yakalanan şüpheliler'den Abdullah Toprak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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