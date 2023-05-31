Daha güçlü olacağız

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin ardından milletvekillerinin TBMM’deki kayıt işlemleri sürüyor. Meclis’te dün büyük bir kayıt yoğunluğu yaşandı. Kayıt olanlar arasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de vardı. Kayıtlar sırasında renkli görüntüler de yaşandı. Kimi vekiller çocuklarıyla kayda gelirken bazıları da görevlilere ikramlarda bulundu.

YENİLENMİŞ VE GENÇ

Meclis’e gelerek kaydını yaptıran AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, “Yeni bir döneme başlıyoruz. Her alanda çok daha güçlü, birlik beraberlik içerisinde, bütünleşmiş şekilde yolumuza devam edeceğiz” dedi. Meclis’in yarısından fazlasının yenilendiğine ve genç bir Meclis oluştuğuna dikkati çeken Kurtulmuş, TBMM’nin, hem siyasi farklılıklarıyla hem de dinamizmiyle Türkiye’nin meselelerini omuzlayacak, ileriye taşıyacak güçlü bir Meclis olmasını temenni ettiklerini söyledi.

DEMOKRASİ DERSİ VERDİK

Kayıt işlemlerini tamamlayan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da 28 Mayıs seçimlerinin ardından kazananın Türkiye, Türk ve İslam dünyası ile bütün mazlumlar olduğunu dile getirdi. MHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Erkan Akçay, “Türkiye hem 14 Mayıs hem 28 Mayıs seçimleriyle dünyaya hem demokrasi hem insanlık dersi vermiştir” dedi.

KENDİ RENGİMİ KATACAĞIM

AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, “Sanatçı kimliğimi korumak, o naifliği Meclis’e taşımak istiyorum. Ben, 28 yıl ceza avukatlığı yapmış bir adam olarak gerektiğinde Erol Taş da olabiliyorum ama tercih ettiğim bir şey değil bu. O soğuk havayı biraz kırmayı istiyorum. Bir parça kendi rengimi, kokumu, büyümü katmak istiyorum” dedi.

Numan Kurtulmuş.

Güzel çalışmalar bizi bekler

Kaydını yaptıran AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Türkiye Yüzyılı’nda milletvekili olarak hizmet etmekten şeref duyduğunu söyledi. TBMM’nin yeni yasama döneminin, herkesi kuşatan ve toplumun her kesimine seslenen yeni kararların alındığı bir dönem olması temennisinde bulunan Böhürler, “İnşallah Türkiye Yüzyılı’na uygun kararların alındığı bir Meclis’te güzel çalışmalar bizi bekler” diye konuştu. Böhürler, TBMM’deki kadın milletvekili temsil oranının, AK Parti’nin iktidarlarında giderek arttığına işaret ederek, “Kadın hakları mücadelesi, bizim açımızdan da AK Parti’nin politikaları açısından da Türkiye kadınları için de çok önemli” ifadelerini kullandı.

Ayşe Böhürler.

340 oda için kura çekildi

Meclis’te yeni dönem için hazırlıklar sürüyor. TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kura çekimi ile milletvekillerinin Halkla İlişkiler Binası’ndaki odaları belirlendi. Bu kapsamda Divan Salonu’nda, boş bulunan 340 milletvekili odası için kura çekildi. İlk kura çekimini TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu yaptı. Kura çekimine siyasi parti temsilcileriyle TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri de katıldı. 27’nci Dönem’de milletvekili olan ve yeniden seçilen milletvekilleri, odalarını kullanmaya devam edecek.



