Daha güçlü temel ve kolonlar kullanalım

Yerleşim yerleri seçerken sadece zemin koşullarının belirleyici olmadığını söyleyen Çetin, şunları kaydetti: “Ticaret, tarım ve ulaşım faktörleri devreye giriyor. Güçlü zemine yeni yapılar inşa etmek çok daha ucuz ve çok daha kolay olur ama hayatın gerçekliklerini de göz önünde tutarak, bilimin gerektirdiği şekilde zayıf zemin üzerine bir yerleşim inşa etmek istediğimizde çok daha güçlü temeller ve çok daha dayanıklı kolonlar kullanmamız gerekecektir.”