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Daha güçlü temel ve kolonlar kullanalım

TÜBİTAK öncülüğünde bölgeyi inceleyen bilim insanları, depremlerin vurduğu bölgede yeniden yapılaşmada zemin seçimi kadar yapı stokunun da dayanaklı hale getirilmesinin önemine işaret etti. ODTÜ’den Prof. Dr. Kemal Önder Çetin, “Bu depremde ulaşım yapılarımız, yer yer yaşadıkları hasara rağmen başarılı bir performans gösterdi. Elbette bazı tamirat ihtiyaçları da doğdu ama yine de bölgeye ulaşabildik. Bence sıkıntılarımız bina tipi yapılardaydı” dedi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Prof. Dr. Kemal Önder Çetin

Prof. Dr. Kemal Önder Çetin

TÜBİTAK öncülüğünde bölgeyi inceleyen bilim insanları, depremlerin vurduğu bölgede yeniden yapılaşmada zemin seçimi kadar yapı stokunun da dayanaklı hale getirilmesinin önemine işaret etti.

ULAŞIM HATLARI BAŞARLIYDI

ODTÜ’den Prof. Dr. Kemal Önder Çetin, “Bu depremde ulaşım yapılarımız, yer yer yaşadıkları hasara rağmen başarılı bir performans gösterdi. Elbette bazı tamirat ihtiyaçları da doğdu ama yine de bölgeye ulaşabildik. Bence sıkıntılarımız bina tipi yapılardaydı” dedi.

HAVALİMANI DAYANDI

Hatay Havalimanı pistine yapılan yamaya ilişkin yorum yapmanın doğru olduğunu belirten Çetin, “Bu pistin ivedi biçimde açılması gerekiyor, Şu aşamada da havalimanı sorunsuz hizmet veriyor” diye konuştu.

GEREKTİĞİ GİBİ YAPILMALI

  • Yerleşim yerleri seçerken sadece zemin koşullarının belirleyici olmadığını söyleyen Çetin, şunları kaydetti: “Ticaret, tarım ve ulaşım faktörleri devreye giriyor. Güçlü zemine yeni yapılar inşa etmek çok daha ucuz ve çok daha kolay olur ama hayatın gerçekliklerini de göz önünde tutarak, bilimin gerektirdiği şekilde zayıf zemin üzerine bir yerleşim inşa etmek istediğimizde çok daha güçlü temeller ve çok daha dayanıklı kolonlar kullanmamız gerekecektir.”

Sağlam zemine inşa edilmeli

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden Prof. Dr. Semih Ergintav, deprem bölgesinde inşa edilecek yapılarla ilgili şu tavsiyelerde bulundu: “Bu depremden sonra bölgenin sağlam zemin üzerine inşa edilmesi gerekli olduğunu düşünüyorum. Çok fazla malzeme kullanarak, milli serveti tüketerek zayıf zemine güçlü bir temel atılacağına güçlü bir zemine depreme dayanıklı zemini atabiliriz.”


#Deprem
#TÜBİTAK
#Kemal Önder Çetin
#Semih Ergintav
1 saat önce
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Daha güçlü temel ve kolonlar kullanalım
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