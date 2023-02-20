Daha güçlü temel ve kolonlar kullanalım

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Prof. Dr. Kemal Önder Çetin
TÜBİTAK öncülüğünde bölgeyi inceleyen bilim insanları, depremlerin vurduğu bölgede yeniden yapılaşmada zemin seçimi kadar yapı stokunun da dayanaklı hale getirilmesinin önemine işaret etti.
ODTÜ’den Prof. Dr. Kemal Önder Çetin, “Bu depremde ulaşım yapılarımız, yer yer yaşadıkları hasara rağmen başarılı bir performans gösterdi. Elbette bazı tamirat ihtiyaçları da doğdu ama yine de bölgeye ulaşabildik. Bence sıkıntılarımız bina tipi yapılardaydı” dedi.
Hatay Havalimanı pistine yapılan yamaya ilişkin yorum yapmanın doğru olduğunu belirten Çetin, “Bu pistin ivedi biçimde açılması gerekiyor, Şu aşamada da havalimanı sorunsuz hizmet veriyor” diye konuştu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden Prof. Dr. Semih Ergintav, deprem bölgesinde inşa edilecek yapılarla ilgili şu tavsiyelerde bulundu: “Bu depremden sonra bölgenin sağlam zemin üzerine inşa edilmesi gerekli olduğunu düşünüyorum. Çok fazla malzeme kullanarak, milli serveti tüketerek zayıf zemine güçlü bir temel atılacağına güçlü bir zemine depreme dayanıklı zemini atabiliriz.”