Daha Haftanin’e park yapacağız: Çocukları düşünen Belediye Başkanını hedef gösteren hain teröristler tehdit ediyor

Pençe-Kaplan operasyonlarının ardından komando birlikleri ile güvenlik korucuları Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine girdi. Şırnak’a yakın konumda yer alan Haftanin, Kandil’in uzantısı konumunda. Şimdiye dek 150’den fazla terör hedefi vurulurken, PKK faturayı güvenlik korucularına kesti. Sözde Haftanin Eyalet Komutanlığı adıyla bildiri yayınlayan örgüt, Mehmetçiğe öncülük eden korucuları isim isim hedef gösterdi. Pençe-3 Operasyonu’na katılan Gülyazı, Yemişli, Dağdibi ve Ortabağ köylerinin korucubaşları ölümle tehdit edildi.

BAŞKANA ÖLÜM TEHDİDİ

Terör örgütü aynı bildiride Şırnak Uludere’ye bağlı Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek’i de hedef gösterdi. Terör örgütü, Mehmetçik’in lojistik ihtiyaçlarının karşılanması için Haftanin’e yol yapan başkan Benek ve yakınlarını bedel ödetmekle tehdit etti. Yeni Şafak’a konuşan Benek, Goyan Aşireti’ne bağlı ailesinin, PKK’nın hep karşısında durduğunu, 1973’te Hilal belde belediyesi kurulduğunda babasının ilk başkan seçildiğini anlattı. Cevher Benek şöyle konuştu:

ÜS BÖLGELERİNE YOL

“Babam Benek ailesinin aşiret reisiydi. 2008’de vefat edince yerine ben geçtim. 1 yıl sonra da başkanlığa aday olup kazandım. 2009’a kadar korucubaşlığı görevini yürüttüm. 2006 ve 2019 yıllarında iki kez bombalı, 2018’de de silahlı saldırıya maruz kaldım. Nitelikli çalışmalarımız nedeniyle bizden rahatsızlar. PKK’yı rahatsız eden şey budur. Korucu ailesi olarak Pençe Kaplan operasyonlarında yer aldık. Askerlerimizin geçtiği güzergahların, gittikleri üs bölgelerinin yollarını biz yapıyoruz.”

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BOMBA TUZAKLAYAMIYOR

“Yaptığımız yol çalışmaları askeri birliklerin intikallerini ve tedarik imkanlarını kolaylaştırıyor. Ayrıca örgüt, bizim yol çalışmalarımıza EYP tuzaklayamıyor. Savurdukları tehdidin altında bu sebepler yatıyor. Tarafımız Türkiye Cumhuriyeti’dir. Tehditlerin, olumsuz söylemlerin hiçbir önemi yok. Bugüne kadar geri adım atmadık, askerimizin devletimizin yanından ayrılmadık, bundan sonra da ayrılmayacağız. İşimiz yalnızca parke taşı döşemek değil, daha Haftanin’e çocuk parkı yapacağız.”