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EĞİTİM

Daha iyi bir eğitim için mücadele edelim

Birleşmiş Milletler’in 75’inci kuruluş yılı dolayısıyla Bahçeşehir Üniversitesi tarafından, üst düzey BM yetkililerinin de katıldığı özel bir program gerçekleştirildi. Programa, Türkiye’den UNITAR Danışma Kurulu Üyesi ve aynı zamanda BAU Global Başkanlığı’nı da yapan Enver Yücel de katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Program, Bahçeşehir Üniversitesi resmi Youtube hesabından canlı yayınlandı.
Program, Bahçeşehir Üniversitesi resmi Youtube hesabından canlı yayınlandı.

‘Asırlık Birliğe Doğru: BM’nin 75. Yılını Anma Programı’ adıyla özel bir program düzenlendi. Program, Bahçeşehir Üniversitesi resmi Youtube hesabından canlı yayınlandı. Moderatörlüğünü CIFAL İstanbul, UNITAR Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aydemir’in yaptığı programa, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve UNITAR İcra Direktörü Nikhil Seth, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez ve UNESCO Eski Genel Direktörü İrina Bokova katıldı.

EMPATİ KÜLTÜRÜ GELİŞMELİ

BM’nin doğum tarihinde böyle bir etkinliği yapmaktan ve bu etkinliğin bir parçası olmaktan dolayı çok şanslı olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan UNITAR Danışma Kurulu Üyesi ve BAU Global Başkanı Enver Yücel, "BM, varlığı dünden daha fazla ihtiyaç duyulan ve daha fazla arzu ve istekle sahip çıkacağımız büyük bir örgüt. Ancak bugün değişen dünyada BM, kurulduğu andaki aşamalarına göre aynı oranda gelişip büyüyüp çözüm bulunamayan sorunlarla baş başa. Şu anda dünyaya baktığımız zaman bir kaos var. Özellikle pandemiyle birlikte bu kaos daha da fazla arttı. Çevreye, iklime her şeye bir bakın, insanoğlunun birlikte yaşayamamasına bakın, savaşlara kavgalara bakın; bunlar niye var? Bunlara çözüm bulabilecek önlemlere de geçmemiz lazım. Bu işin temeli, çocukların anaokulundan itibaren empati kültürü ile yetişmesine önem vermemiz lazım” dedi.

FIRSAT EŞİTLİĞİ TANINMALI

Eğitimde fırsat eşitliği tanınırsa dünyanın o zaman daha rahat edeceğinin altını çizen Yücel, “Pandemi döneminde eğitimde teknoloji kullanılıyor. Bugüne kadar bundan geri kalmış çocuklar, şimdi daha da geri kalacak. Çünkü maddi durumu iyi olan çocuklar, yine uzaktan da olsa farklı anlayışlarla bu eğitimi alabiliyorlar; dünün yoksul olan çocukları ise hiç alamıyor. Bizim bir an önce eğitimi dünyanın her çocuğuna eriştirmemiz lazım. Üniversitelerimiz, bilgi transfer etmekten daha da öteye gidip insanoğlunun daha iyi yaşayabilmesi için neler olabileceğine dair sosyal politikalar üretmelidir. Yarının çocuklarına daha iyi bir eğitim verebilmek için mücadele edelim. Bu yüzden, BM Küresel eğitim ve dijitaldeki uçurumun kapanması için eğitime yaptığı yatırımlar ve eğitim kurumlarıyla iş birlikleri arttırılmalıdır” diyerek sözlerini tamamladı.

  • BM insanlara umut veren tek kuruluş
  • UNESCO eski Genel Direktörü İrina Bokova BM hakkında konuşmanın sadece Güvenlik Konseyi’nin konusu olamayacağını, BM demenin insanlar demek anlamına geldiğini söyledi. “BM gibi küresel meşruiyete sahip başka bir kuruluş yok” diyen Bokova, “BM insanlara umut veren tek kuruluş” ifadesini kullandı. Herkes güvende olmadan kimsenin güvende olmayacağını belirten Bokova, bu nedenle tek taraflı yaklaşımların küresel sorulara çare olamayacağını sözlerine ekledi ve “İnsani gelişime yatırım yapmalıyız” diyerek sözlerini tamamladı.
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