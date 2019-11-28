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POLİTİKA

Daima hazır

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem karada hem suda görev yapabilen gücü amfibi deniz piyadeleri, ‘daima hazır’ sloganıyla eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. İzmir Foça’da konuşlu ‘Timsah Yuvası’ Amfibi Deniz Piyade Tugayı, fiziki dayanıklılık eğitimlerinde tam not alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TSK
TSK

Kıbrıs Barış Harekâtı’nda adaya ilk çıkarma yapan, iç güvenlik harekâtlarından son dönemde Suriye’deki terör hedeflerine yönelik operasyonlara kadar birçok kritik görevde yer alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hem karada hem de suda görev yapabilen gücü amfibi deniz piyadeleri, ‘daima hazır’ sloganıyla yerine getirdikleri görevleri için eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın İzmir’in Foça ilçesinde konuşlu ‘Timsah Yuvası’ Amfibi Deniz Piyade Tugayı, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin jeostratejik konumu ve deniz aşırı menfaatlerinin korunmasının yanı sıra karada da terör örgütlerine karşı önemli rol oynuyor. Timsahlar, birliğe katıldıkları andan itibaren, fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda özel eğitim alıyor. Amfibi timi, özel görevlere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra spor ve atış konusunda da ‘üst düzeyde’ yetiştiriliyor. Amfibi deniz piyadeleri, su içinde de karadaki kadar hızlı hareket edebilmeleri ve görüntüleri dolayısıyla ‘timsah’ olarak adlandırılıyor. Güne sporla başlayan piyadeler, eğitimlerini özel eğitim alanları ve denizde sürdürüyor. Güç, kondisyon geliştirme parkurunda fiziki dayanıklılık konusunda eğitilen askerler, atış konusunda da en iyisi olmaları için özenle yetiştiriliyor. Komando eğitiminden geçen timsahlar, bottan hareket halindeki gemiye çıkma, halatla helikopterden inme, kaçma-kurtulma, her türlü arazi şartlarında hayatta kalma, ileri düzey yüzme gibi eğitimleri de icra ediyor.

  • Foça Timsahları
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  • Foça Timsahları
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  • Foça Timsahları

Milli tüfek 52 bini geçti

  • Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) Mehmetçik'in elinde
  • Yerli ve milli olarak üretilen Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) sayısı 52 bini geçti. Tüfekleri üreten Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ile Sarsılmaz Silah Sanayi, yakın zamanda 12 bin adetlik yeni bir teslimat daha yaptı. Böylece görevdeki milli tüfek sayısı 52 bini aştı. Türk mühendis ve işçisinin ortaya koyduğu MPT-76’nın hazırlık çalışmaları 2014’te tamamlanmıştı. Testlerin ardından silahın seri üretimi 2016’da başladı. NATO standartları kapsamında soğuk, sıcak, kum, yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış ortamlarda 42 testi hatasız geçen MPT-76, eksi 40 ve 65 derecede, basınçlı su tehdidi altında ve balçıkta bile sorunsuz çalışıyor. Tüfeklerin etkili menzili 600 metreyi buluyor.

Kara harekatından ilk görüntüler
OYNAT 00:48
Kara harekatından ilk görüntüler
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.


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655 nokta

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​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.

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Eski İran istihbarat görevlisi İstanbul'da öldürülmüştü.
İngiliz istihbaratçının ardından İzmir'de şüpheli ölüm: NATO'dan emekli ABD'li doktor İzmir'de ölü bulundu
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İngiliz istihbaratçının ardından İzmir'de şüpheli ölüm: NATO'dan emekli ABD'li doktor İzmir'de ölü bulundu

İzmir'de yıllarca NATO'da doktor olarak görev yapıp emekli olduğu öğrenilen 59 yaşındaki ABD vatandaşı James Edward Steidel, 14 yıldır birlikte yaşadığı köpeğinin 2 gün boyunca havlaması üzerine yaşadığı evde ölü bulundu. Stediel'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde de eski İngiliz istihbarat subayının İstanbul Karaköy'de ölü bulunması dikkatleri çekmişti.
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Türkiye'nin yarısı yağışa teslim
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Peş peşe FETÖ operasyonları: İhraç edilenler ve muvazzaflara gözaltı kararı
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Peş peşe FETÖ operasyonları: İhraç edilenler ve muvazzaflara gözaltı kararı

FETÖ soruşturmaları kapsamında Bylock kullandığı belirlenen aralarında aktif ve ihraç polis memuru, ihraç binbaşı, ihraç öğretmenlerin bulunduğu 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı yürütülen opesrayonda 15 kişi gözaltına alındı.

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Konya merkezli 26 ilde, FETÖ'nün TSK içerisindeki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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