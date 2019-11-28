Kıbrıs Barış Harekâtı’nda adaya ilk çıkarma yapan, iç güvenlik harekâtlarından son dönemde Suriye’deki terör hedeflerine yönelik operasyonlara kadar birçok kritik görevde yer alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hem karada hem de suda görev yapabilen gücü amfibi deniz piyadeleri, ‘daima hazır’ sloganıyla yerine getirdikleri görevleri için eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın İzmir’in Foça ilçesinde konuşlu ‘Timsah Yuvası’ Amfibi Deniz Piyade Tugayı, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin jeostratejik konumu ve deniz aşırı menfaatlerinin korunmasının yanı sıra karada da terör örgütlerine karşı önemli rol oynuyor. Timsahlar, birliğe katıldıkları andan itibaren, fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda özel eğitim alıyor. Amfibi timi, özel görevlere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra spor ve atış konusunda da ‘üst düzeyde’ yetiştiriliyor. Amfibi deniz piyadeleri, su içinde de karadaki kadar hızlı hareket edebilmeleri ve görüntüleri dolayısıyla ‘timsah’ olarak adlandırılıyor. Güne sporla başlayan piyadeler, eğitimlerini özel eğitim alanları ve denizde sürdürüyor. Güç, kondisyon geliştirme parkurunda fiziki dayanıklılık konusunda eğitilen askerler, atış konusunda da en iyisi olmaları için özenle yetiştiriliyor. Komando eğitiminden geçen timsahlar, bottan hareket halindeki gemiye çıkma, halatla helikopterden inme, kaçma-kurtulma, her türlü arazi şartlarında hayatta kalma, ileri düzey yüzme gibi eğitimleri de icra ediyor.

Foça Timsahları

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Foça Timsahları

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Foça Timsahları

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