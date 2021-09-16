Gündem Damat paraların içinde kayboldu Aşiret düğününden bu görüntüler sosyal medyaya damga vurdu
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Damat paraların içinde kayboldu: Aşiret düğününden bu görüntüler sosyal medyaya damga vurdu

Yapılan bir aşiret düğününde damat takılan paraların fazlalığı dikkat çekti. Damat paraları taşımakta zorlanırken o anlar sosyal medyada yayınlandı.

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Damat paraların içinde kayboldu: Aşiret düğününden bu görüntüler sosyal medyaya damga vurdu
​Damat paraların içinde kayboldu

Yapılan bir aşiret düğününde damat takılan paraların fazlalığı dikkat çekti. Damat paraları taşımakta zorlanırken o anlar sosyal medyada yayınlandı.

Siirt'te gerçekleşen bir aşiret düğününde, damada yüksek miktarda takı takıldı. Gelen takıları tek başına taşımakta güçlük çeken damat, yanındaki iki kişiden daha destek aldı.

DESTEK İÇİN 2 KİŞİ DAHA PARA TAŞIDI

Damada takılan takıların ağırlık yapmaması için paralar, rulo halinde diğer iki kişinin de boynuna asıldı.

Damadın ve yanındakilerin para nedeniyle görünmediği videolar, sosyal medyada en çok izlenenler arasında yer aldı.

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