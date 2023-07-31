Danıştay’dan öğretmenler için emsal ek puan kararı

Danıştay’daki dava dosyasına göre, Batman ve Samsun’da yaşanan iki olay için emsal karar çıktı. Batman’da bir öğretmen, zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra kendi isteği dışında, Samsun’da bir öğretmen ise kendi isteğiyle başka bir okula atandı. Her iki öğretmen de bu görevlerinden ek hizmet puanı talep etti. Kendi isteği dışında ataması yapılan öğretmenin talebi kabul edilirken, kendi isteğiyle ataması yapılan öğretmenin talebi kabul edilmedi. İki farklı mahkeme kararı arasındaki aykırılığın giderilmesi istemiyle Danıştay’a gidildi. Danıştay, her iki durumda da ek hizmet puanından yararlanılabileceğine hükmetti.