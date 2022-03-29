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POLİTİKA

Darbe girişiminin Akıncı'daki zararı: 8 milyon 630 bin TL

Milli Savunma Bakanlığı'nın 15 Temmuz darbe girişiminde, darbecilerin Akıncı Üssü'ne verdiği zararın tazmini için aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 500 sanık hakkında açtığı dava kapsamındaki bilirkişi incelemesi tamamlandı. Raporda, Akıncı Üssü'ndeki zararın 8 milyon 630 bin lira olduğu tespit edildi.

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Haber Merkezi DHA
Darbe girişiminin Akıncıdaki zararı: 8 milyon 630 bin TL
Foto: DHA.

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminde, darbecilerin Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Akıncı Üssü'ne verdiği zararın tazmini için 2017 yılında Ankara 26'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı.

  • Dava dilekçesinde, Akıncı Üssü'nden kalkan uçak ve helikopterlerin bombalama eyleminde kullandığı mühimmat, yakıt ve diğer giderler ile darbenin engellenmesi amacıyla devlet güçleri tarafından pistin bombalanması gibi ortaya çıkan her türlü zararın; aralarında Fetullah Gülen, Adil Öksüz, Harun Biniş ve darbeci askerlerin bulunduğu 500 sanıktan tazmini talep edildi. Dava sonuçlanana kadar davalıların mal varlıklarına ihtiyati haciz konulması da istendi.


İSTİNAF MAHKEMESİ HACİZ KARARINI ONADI

Ankara 26'ncı Hukuk Mahkemesi, davalıların mal kaçırma şüphesinin kuvvetli olması ve davacının Milli Savunma Bakanlığı olmasını da göz önünde bulundurarak, teminatsız şekilde davalılara ait taşınır ve taşınmaz mallar ile 3'üncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasına karar verdi. Davalıların itirazı üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), haciz kararını, usulüne göre yapılmadığı gerekçesiyle ilk aşamada kaldırdı. Ankara 26'ncı Hukuk Mahkemesi ise istinafın işaret ettiği usul yönünden eksikleri tamamlayarak, tekrar haciz kararı verdi. Mahkeme, kararında, Akıncı ve Genelkurmay Çatı Davası'nda yargılanan bu sanıklardan beraat eden ve hakkında sadece 'terör örgütü üyeliği' suçundan hüküm kurulan bazı sanıklar yönünden haciz kararının kaldırılmasına da hükmetti. Mahkemenin bu kararına Milli Savunma Bakanlığı ve haciz kararı kaldırılmayan diğer sanıklar tekrar itiraz etti. İtirazı değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 25’inci Hukuk Dairesi, mahkemenin verdiği kararı esas ve usul yönünden hukuka uygun bularak onadı.

BİLİRKİŞİ İNCELEME YAPTI

Mahkeme, eksiklerin giderilmesinin ardından aralarında elektrik-elektoronik, bilgi işlem, inşaat, mimar, makine ve uçak mühendisinin de bulunduğu bilirkişi heyeti eşliğinde zararın tespiti için Akıncı Üssü’nde keşif yapılmasına hükmetti. Mahkeme, keşfin uygulanması için de Akıncı Üssü’nün bulunduğu Kahramankazan Asliye Hukuk Mahkemesi’ne talimat gönderdi. Kahramankazan Asliye Hukuk Mahkemesi de talimatı yerine getirerek, 14 Ekim 2021’de bilirkişi heyeti ile birlikte Akıncı Üssü’nde keşif yaptı. Bilirkişi, keşif sonrası hazırladığı raporu Mart 2022’de mahkemeye gönderdi. Raporda, üste meydana gelen zararın, 'darbenin bastırılması esnasında ortaya çıkan zarar' ve 'darbeciler tarafından yapılan zarar' olarak hesaplandığı belirtildi.

O GECE 44 SAAT 30 DAKİKA UÇUŞ YAPILMIŞ

Raporda, darbecilerin gerçekleşen uçuş saati ile ilgili kayıt tutmadıkları; ancak radar izleri ve video kayıtları sonucunda Akıncı’dan kalkan uçakların o gece toplam 44 saat 30 dakika uçuş yaptıklarının tespit edildiği aktarıldı. Hasar tespitinde bu uçakların yakıt masrafları, kullanılan malzemeler, silah ve teçhizat maliyetleri, yerde kullanılan askeri malzeme ve araçların da bulunduğu 107 ayrı kalemde hesaplama yapıldığı vurgulandı. Ayrıca darbenin bastırılması amacıyla bombalanan pist ile zarar gören diğer araç-gereçlerin de hesaplandığı raporda, zararın toplam 8 milyon 630 bin lira olduğu belirtildi.

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ortaya çıktı

Akıncı Üssü'nde yapılan aramada bulundu: FETÖ'nün darbe planı valizden çıktı
FOTOĞRAF 11
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Elebaşı Fetullah Gülen'e onaylatıldıktan sonra uygulamaya konulan ve darbecilerin imha ettiği darbe planından geride kalan dokümanlar, Akıncı Üssü'nde yapılan aramada bulundu.
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Olay yeri inceleme ekipleri, darbe girişiminden yaklaşık iki hafta sonra 143. Öncel Filo Komutanlığı ek hizmet binasının koridorundaki mavi renkli valizde çok sayıda uydu görüntüsü ve el yazısı not buldu.
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İnceleme sonucunda valizdeki harita görüntüleri ve el yazısı notların, 15 Temmuz darbe girişimi planının parçaları olduğu belirlendi.
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Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) üzerinden alınan ve A3 boyutunda basılan uydu fotoğraflarının arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe akşamı ailesiyle bulunduğu Marmaris'teki otel yerleşkesinin farklı açılardan çekilen görsellerinin de olduğu görüldü.<br><br>
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Darbecilerin üzerine \"Ankara Saray\" diye not düştüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Başbakanlık konutu, Dışişleri konutu, TÜRKSAT, TBMM, Polis Özel Harekat Başkanlığı, Huber Köşkü, Ankara Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Türk Telekom ve Yenimahalle MİT yerleşkesinin detaylı koordinat bilgilerinin yer aldığı işaretlenmiş uydu fotoğrafları da aynı valizde bulundu.
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Söz konusu kurumlara ait uydu görüntüleri ve bunlara ilişkin istihbarat bilgilerinin, sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş'in talimatıyla eski yarbay Veli Bilgin ve eski yüzbaşı Ali Pehlivan tarafından hazırlandığı belirlendi.
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Uydu görüntülerinin, 6-7-8-9 Temmuz 2016'da firari Adil Öksüz başkanlığında Konutkent'teki 3 katlı villada yapılan darbeye hazırlık toplantısında bombalanacak kurumları belirlemek için kullanıldığı ortaya çıktı.
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Haritalarda sözde yurtta sulh konseyi üyeleri ile 15 Temmuz gecesi Ankara'da bazı noktaları bombalayan pilotların parmak izleri çıktı.
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Uydu görüntüleri alınan kurumlardan Polis Özel Harekat Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı ile Meclis, darbeci pilotlarca bombalandı. Saldırılarda 68 kişi şehit oldu, 222 kişi yaralandı.<br><br>MİT yerleşkesi, Genelkurmay Kavşağı ve Jandarma Genel Komutanlığı nizamiyesine de helikopterlerle saldırı düzenlendi.
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Akıncı Üssü'nde ele geçirilen darbe planına ait dokümanların arasında ihanet girişiminde yer alacak askerlerin görev dağılımının olduğu el yazısı notlar bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alıkonulması için görevlendirilen eski albay Fırat Alakuş ve onun komutasındaki özel kuvvetler personelinin isimlerinin yazılı olduğu \"CB-Fırat..\" ile başlayan \"3 nolu delil poşetinde çıkan A4 kağıdında\", darbe girişimini yöneten sivil imam Kemal Batmaz ve konsey üyelerinin parmak izi tespit edildi.<br><br>El yazısı notlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, darbeye karşı çıkabilecek komuta heyeti ile dönemin bakanlarının kimler tarafından alıkonulacağı ve bu eylemin hangi personelle yapılacağına ilişkin detaylar yer aldı.<br><br>Alıkonulacak isimlerin hangi üslerde tutulacağı ve başlarında kimin bulunacağına dair planlar da ele geçirilen dokümanlara yansıdı.
Akıncı Üssü'nde yapılan aramada bulundu: FETÖ'nün darbe planı valizden çıktı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe hazırlıkları kapsamında bombalanacak kamu kurumları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelin işaretlenmiş uydu görüntüleri ve darbe girişimde yer alacak isimlerin görev dağılımının olduğu el yazısı notlar, darbe girişiminden yaklaşık iki hafta sonra Akıncı Üssü'nde yapılan aramada mavi renkli valiz içerisinde bulundu.
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