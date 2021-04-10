Darbe imalı bildiri yayımlayan gözaltındaki emekli amirallerden suçlamalara ret

Türkiye, Doğu Akdeniz’de büyük bir mücadele verirken 104 emekli amiral, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef alan bir bildiri yayınlamıştı.

“Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama riskiyle karşılaşabilecektir” gibi tehdit ve darbe imalarıyla dolu cunta bildirisi Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bildiriye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 emekli amiralin ifadeleri paylaşıldı. İfadeler şöyle:

"Çok uğraşılan biriyim"

Ramazan Cem Gürdeniz: Çok uğraşılan bir amiralim. Bazı radyo ve televizyon kanallarında uzatmanın yapıldığı bildirildi. Bu husus beni yaralamıştır. Bu süreçte kaçmak benim gibi birisine zaten yakışmaz. Cumhuriyet Savcılığının gözaltı süresinin uzatılması talebinin reddine karar verilmesini talep ediyorum.

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"Duyuru hazırlığında yoldaydım"

Kadir Sağdıç: Ben 69 yaşındayım. Gözaltı koşullarının oluşmadığını düşünmekteyim. Söz konusu duyuru hazırlandığı günlerde yoldaydım. Kaçma durumum yoktur. Tansiyonum yüksektir. Bu konuda raporum vardır. Cumhuriyet Savcılığının gözaltı süresinin uzatılması talebinin reddine karar verilmesini talep ediyorum.

"Özel beslenme koşullarına ihtiyacım var"

Ali Sadi Ünsal: Ben Balyoz davasında bedel ödedim. Yüksek dozlu ilaçlar kullanmaktayım. Bel fıtığım da vardır. Benim özel beslenme koşullarına ihtiyacım vardır. Bu nedenlerle Cumhuriyet Savcılığının gözaltı süresinin uzatılması talebinin reddine karar verilmesini talep ediyorum.

"Kaçacak biri değilim"

Alaettin Sevim: Benim böbrek yetmezliğim vardır. Yüzde 50'den fazla fonksiyon kaybım vardır. Raporlarımı avukatım vasıtasıyla teslim ettim, ilaç kullanıyorum. Gözaltı koşulları bunu zorlamaktadır. Kaçacak birisi değilim. İstenildiği takdirde gelip ifade veririm.

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"Kaçma düşüncem olamaz"

Bülent Olcay: Kaçma düşüncem olamaz. Nezarethane koşulları sağlık koşullarına uygun değildir. Sağlık sorunlarım vardır. Bu sorunları diğer şüphelilerin yanında söylemek istemiyorum. İleri yaşta olan anne ve babam en büyük endişemdir. Cumhuriyet savcılığının gözaltı süresinin uzatılması talebinin reddine karar verilmesini talep ediyorum.

"Delil karartma imkanım olmaz"

Türker Ertürk: Gözaltı sürecimin sonlandırılmasını talep ediyorum. Uzatmanın gayri hukuki olduğunu söylemek istiyorum. Kaçma şüphem yok, delil karartma şüphem yok. Üzerinde çalışılan materyal dijital materyaldir. Gözaltını bitirdiğiniz takdirde benim bu materyali karartmam, değiştirmem mümkün değildir. Ben 63 yaşındayım. Bu şartlar altında bağışıklık sistemim düşecektir.

"Sağlığımla ilgili risk oluştu"

Nadir Hakan Eraydın: Yaklaşık 1 ay önce kalp ameliyatı geçirdim. Ailemle dahi görüşmezken bu şartlarla karşılaştım. Ameliyat sonrası baş dönmesi atakları ve tansiyon atakları yaşamaktayım. Gözaltında kaldığım süre boyunca hayatım risk altındadır. Soruşturmanın tamamlanarak serbest bırakılmamı talep ediyorum.

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"Gözaltı süresinin uzatılmamasını talep ediyorum"

Atilla Kezek: 65 yaşındayım. Yaşım gereği diyabet ve tansiyon rahatsızlığım vardır. Şu anda nezarethanede kalabalık koğuşlarda bulunmaktayız. Pandemi koşulları sebebiyle sağlığımızın risk altında bulunduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Savcılığının gözaltı süresinin uzatılması talebinin reddine karar verilmesini talep ediyorum

"Talebin reddini istiyorum"

Ergun Mengi: Nezarethane koşulları sağlık durumumuz için uygun değildir. Cumhuriyet Savcılığının gözaltı süresinin uzatılması talebinin reddine karar verilmesini talep ediyorum.

Mahkemenin değerlendirmesi

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği gözaltı süresinin 4 gün uzatılmasına karar vererek, gerekçesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

Üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bildirinin yayınlanış saati, metin içeriğinde ifade ve düşünce özgürlüğü sınırlarını aştığı değerlendirilebilecek 'Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan...' gibi ifadelere yer verilmesi, metne imza atmış olan şüphelilerin aynı kuvvet komutanlığında belli bir kademe düzeyinde çalışmış bulunmaları ve bu hususa açıkça metinde yer vermiş olmaları, soruşturma kapsamında el konulan dijital materyallerin çokluğu, bu materyallerin şüphelilerin hem lehine hem de aleyhine delil niteliğinde olması, el konulan dijital materyallerin imaj/export incelemelerinin tamamlanmaması, HTS analiz çalışmalarının sürdürülmesi, şüpheli sayısının fazlalığı, henüz ifadelerinin alınmamış olması birlikte değerlendirildiğinde gözaltı tedbirinin soruşturma açısında zorunluluk arz ettiği, ayrıca şüphelilerin belirtmiş olduğu sağlık mazeretlerine ilişkin olarak gözaltında bulunmalarına engel teşkil edebilecek olduğuna dair yoruma muhtaç bulunmayan tıbbi rapor ve belgelerin sunulmadığı anlaşılmıştır.

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