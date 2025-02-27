Darbeler en çok kadınlara darbe vurdu

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir.
AK Parti Düzce Milletvekili ve MKYK üyesi Ayşe Keşir, darbelerin en çok kadınlara darbe vurduğunu belirtti. 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümü dolayısıyla Yeni Şafak’a konuşan Keşir, “Eğitim hakkı en temel anayasal haktır ve engellenemez. Gençlerin ve özellikle kız çocuklarının eğitim hakkı elinden alındı. O gün öğrenciler üniversite son sınıfta okuldan atılırken bugün üniversite kız çocuk oranımız 81 ilde yüzde 52” dedi.
28 Şubat döneminde istifaya zorlanan öğretmenlerin oranının bugünkü toplam öğretmen oranının yüzde 3’üne denk geldiğini söyleyen Keşir, bugün kamuda kadın istihdam oranının yüzde 49’a ulaştığını belirterek bu oranın AK Parti’nin politikaları sayesinde arttığının altını çizdi. Keşir,
“Dün öğretmenleri sadece başörtülü olduğu için ihraç edenler bugün kamuda kadın istihdamını yüzde 49’a ulaştıran AK Parti’ye kadın haklarından bahsedemezler”
şeklinde konuştu.
Mesleki eğitimde 28 Şubat travması
Mesleki eğitimde 28 Şubat travması
İmam hatip okulları için başlatılan sürecin meslek okullarını da etkilediğini ifade eden Keşir,
“28 Şubat döneminde yaşananlar ara eleman sıkıntısı, meslek edindirme tüm bunlara travma oldu. Ara eleman sıkıntısını bugün hala konuşuyoruz. Meslek okulları hala bu katsayı uygulamasının zihinlerde bıraktığı izle sanki ikincil bir eğitim alanıymış gibi kodlanıyor”
dedi. 28 Şubat’ın Büyük Türkiye hedefine de bir darbe olduğunu söyledi.
Cumhuriyet kazanımları ete kemiğe büründü
Cumhuriyet kazanımları ete kemiğe büründü
1934 yılında elde edilen kadınların seçme ve seçilme hakkının ardından parlamentodaki kadın oranının yüzde 4.1 olduğunu söyleyen Keşir,
“Bu oran AK Parti’nin girdiği ilk seçime kadar 67 yıl boyunca hiç arttırılmadı. Sadece başörtülü olduğumuz için eğitim hakkımızı kullanamadığımız gibi seçilme hakkımızı da kullanamadık. Ta ki 2015 seçimlerinde kadınlar siyaset yapmak için listeye girene kadar. Biz kadınlar olarak Cumhuriyet kazanımlarımız da ete kemiğe Recep Tayyip Erdoğan sayesinde büründü”
dedi. Bugün Türkiye’de hakimlerin yüzde 47’sinin, KOSGEB’den finansman desteği alanların yüzde 42’sinin, TÜBİTAK’tan ARGE ve benzeri proje desteği alanların yüzde 48’inin, kamuda sağlık istihdamının yüzde 60’ının kadın olduğunun altını çizdi.
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