Darbeler en çok kadınlara darbe vurdu

“Bu oran AK Parti’nin girdiği ilk seçime kadar 67 yıl boyunca hiç arttırılmadı. Sadece başörtülü olduğumuz için eğitim hakkımızı kullanamadığımız gibi seçilme hakkımızı da kullanamadık. Ta ki 2015 seçimlerinde kadınlar siyaset yapmak için listeye girene kadar. Biz kadınlar olarak Cumhuriyet kazanımlarımız da ete kemiğe Recep Tayyip Erdoğan sayesinde büründü”