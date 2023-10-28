Darbenin en kötü mirası Anayasa

Kurtulmuş, anayasa konusunda “Şimdi, 82 Anayasası’nın bütünüyle değiştirilmesi, tam manasıyla sivil, özgürlükçü, katılımcı ve Türkiye’yi ileriye taşıyacak, Türkiye’nin 2’nci yüzyıl hedeflerine yani sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye Yüzyılı hedeflerine götürecek çalışmaları gerçekleştirmek zorundayız. İşin sahibi olarak TBMM'nin anayasa yapma işine sahip çıkması gerekmektedir” diye konuştu.

MECLİS’E YENİ BİNA

Meclis’te çok ciddi bir yer sıkıntısının yaşandığını kaydeden Kurtulmuş, kurulan yeni parti grupları ile sorunun belirgin hale geldiğini söyledi. Kurtulmuş, “Burada, şimdi, sergi ve belki konferans salonu hepsini birlikte ortaya koyabileceğimiz, bu kampüsün içerisinde yeni bir binanın, çok büyük olmayan, buradaki tarihi yapıyla uyumlu, yüksek olmayan yeni bir binanın yapılarak burada bu fonksiyonların oralara alınmasını gerçekleştirirsek daha elli sene Meclisin bir bina ihtiyacı olmayacak” ifadelerini kullandı.

100. YIL KUTLAMALARI

Kurtulmuş, Cumhuriyet’in 100. yılı konusunda ise şunları kaydetti: “29 Ekim’in çok sembolik değeri var, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı onun için Birinci Meclis’te yani cumhuriyetin ilan edildiği, kararın alındığı Birinci Meclis’te sembolik değeri çok yüksek bir tören yapmayı planladık. Orada bir asır sonra ilk kuruluşun kahramanlarının evlatları, torunları olarak o ilk günkü onuru ve coşkuyu yaşayacağız ve hep beraber ayakta cumhuriyetimizin kuruluş metninin kararının okunmasını temin edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi şeref salonunda belgelerle cumhuriyetin 100’üncü yılı fotoğraf sergisini açacağız, yine Cumhurbaşkanlığı himayelerinde geçit töreni kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisinin ön bahçesinde TSK Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği konserlere ev sahipliği yapacaktır.











