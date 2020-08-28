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Gündem Datçada alkollü sürücü dehşeti Ortalığı savaş alanına çevirip kaçtı
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Datça'da alkollü sürücü dehşeti: Ortalığı savaş alanına çevirip kaçtı

Muğla'nın Datça ilçesinde trafik canavarı can aldı. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu anlaşılan 17 yaşındaki sürücü idaresindeki otomobil, bir kafe önündeki masada oturanlara çarptı. Aynı aileden beş kişinin yaralandığı kazada anne Selin Çakır yaşamını yitirdi. Kaçan sürücü A.B. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Ehliyetsiz ve 112 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Alkollü sürücü nedeniyle can pazarı yaşandı.
Alkollü sürücü nedeniyle can pazarı yaşandı.

Korkunç kaza Kaza, saat 23.50 sıralarında, İskele Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya’dan tatil için Marmaris’e gelen Çakır ailesi, günübirlik tatil için Datça’ya geldi. Gece saatlerinde bir kafede oturduktan sonra, kaldırımda yürüyen Çakır ailesine, alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen A.B.’nin (17) kullandığı 46 ABH 335 plakalı otomobil çarptı.

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Aynı aileden beş kişi yaralandı

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin altında yaklaşık 5 metre sürüklenen anne Selin Çakır (27) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan baba Mehmet Çakır (35), çocukları Sare Çakır (3) ve Liya Çakır (1) ile aile yakını Enes Balı (25) ambulanslarla Datça İlçe Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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  • Kaza sonrası otomobil ile olay yerinden kaçan ve 112 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü A.B. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
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